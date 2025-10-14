Rudigerio sugebėjimai Alonso neįtikino: „Real“ neplanuoja su gynėju pratęsti kontrakto

32-ejų metų futbolininkui nepavyko įtikinti naujojo vyriausiojo trenerio Xabi Alonso, nepaisant to, jog pastaruosius trejus metus buvo pagrindinė figūra gynyboje. „Karališkasis“ klubas nori atlaisvinti vietos savo išmokamuose atlyginimuose, o strategas A. Rudigerį laiko brangiu atsarginiu žaidėju.
„Real“ vasarą daug investavo, o trys iš penkių įsigytų žaidėjų sustiprino gynybos liniją. „Karališkasis“ klubas įsigijo Trentą Alexanderį-Arnoldą iš „Liverpool“, ekipos gretas taip pat papildė Deanas Huijsenas ir Alvaro Carreras.
Pasak šaltinių, X. Alonso neįtikino A. Rudigerio sugebėjimai. Strategas taip pat mano, kad vokietis vis dažniau patiria traumas ir žaidžia nepastoviai. Gynėjo rugsėjį patirta šlaunies trauma reiškia, jog pastarasis negalės rungtyniauti bent iki gruodžio mėnesio pradžios. Jam pasveikus, mažai tikėtina, kad A. Rudigeris sugebės nukonkuruoti D. Huijseną arba Ederį Militao.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!