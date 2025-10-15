Raphinha atskleidė, kodėl atsisakė pelningo Saudo Arabijos klubo pasiūlymo ir pasirinko likti „Barcelonoje“

„Galvojau palikti „Barceloną“ po 2024 m. „Copa America“ turnyro. Nesijaučiau psichologiškai gerai iki tol, kol man nepaskambino H. Flickas. Kiekvieną dieną sklandė gandai apie mano pasirašymą su viena ar kita komanda. Reikalai klostėsi ne taip, kaip turėjo būti. Mano sezonas buvo blogesnis nei tikėjausi. Mačiau, kaip žmonės prašė manęs išvykti, todėl rimtai svarsčiau apie išvykimą“, – dar kovo mėnesį kalbėjo Raphinha.
Balandžio mėnesį žiniasklaidoje pasirodė pranešimai, jog „Al Hilal“ ruošia įspūdingą 100 mln. eurų pasiūlymą „Barcelonai“ ir ketverių metų kontraktą žaidėjui, kurio vertė būtų 170 mln. eurų. Dabar ESPN duotame interviu 28-erių metų futbolininkas pripažino, jog šis pasiūlymas būtų pakeitęs jo gyvenimą.
„Žaidžiu futbolą nuo 15 metų. Visur patyriau ir gerų, ir blogų dalykų. Atėjo momentas, kai pagalvojau, kad laikas pasirūpinti savimi ir savo šeima. Pasiūlymas, kurį gavome iš Saudo Arabijos, mane labai suviliojo. Tai būtų išsprendę ne tik mano asmeninį, bet ir tėvų, sūnaus, daugelio žmonių gyvenimus.
Žinoma, jog galvojome apie „Barcelonos“ palikimą. Maniau, kad galbūt atėjo laikas išvykti. Visgi tada pasikalbėjome su H. Flicku, iš pradžių telefonu, vėliau – pasiruošimo naujam sezonui pradžioje. Jam pavyko mane įtikinti pasilikti. Džiaugiuosi, kad jis tai padarė“, – pripažino Raphinha.
