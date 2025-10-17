Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Cerundolo triumfavo Honkonge, Kyrgiosas ėmėsi trenerio darbo

2025-10-17 12:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-17 12:32

Honkonge vyko nestandartinio formato teniso turnyras „Ultimate Tennis Showdown“ (UTS).

Francisco Cerundolo | „Stop“ kadras

Honkonge vyko nestandartinio formato teniso turnyras „Ultimate Tennis Showdown“ (UTS).

0

Turnyro nugalėtoju tapo argentinietis Francisco Cerundolo (ATP-21). Jis ketvirtfinalyje 3-2 (9:16, 8:16, 16:13, 11:10, 2:1) įveikė Prancūzijos veteraną Adrianą Mannarino (ATP-59), pusfinalyje 3-0 (16:11, 17:16, 18:15) patiesė Andrejų Rubliovą, o finale 3-1 (20:5, 10:12, 15:9, 17:7) nugalėjo amerikietį Jensoną Brooksby (ATP-56).

„Esu labai laimingas. Puikiai čia praleidau laiką ir dar tapau turnyro nugalėtoju. Vis geriau perprantu šitą formatą, jau žinau, kaip čia reikia žaisti ir kokias gudrybes panaudoti“, – sakė F. Cerundolo.

Į Honkongą atvyko ir traumų kamuojamas australas Nickas Kyrgiosas. Tiesa, jis šiame turnyre nežaidė, o turėjo kitas pareigas: komentavo mačus bei treniravo...Richardą Gasquet.

„Žinau, kad po tų visų operacijų, kurias išvėriau, mano karjeros pabaiga – jau čia pat. Daugiau operacijų, po kurių reikėtų atsistatinėti 6-9 mėnesius, nebedarysiu. Nežinau, ar kitas sezonas man bus paskutinis. Žinau tik tai, kad kažkokiu būdu dar sužaisiu „Australian Open“ turnyre ir ten atsisveikinsiu su fanais“, – teigė australas.

Bendrą turnyro prizų fondą sudarė 1,1 mln. JAV dolerių, o nugalėtojui atiteko 305,7 tūkst. JAV dolerių.

Finalinis sezono etapas gruodžio 5-7 d. vyks Londone (Didžioji Britanija). Ten ruošiasi dalyvauti Jackas Draperis, A. Rubliovas, Casperas Ruudas, F. Cerundolo, Tomašas Machačas, Davidas Goffinas ir A. Mannarino. Paskutinis – 8-as – turnyro dalyvis bus paskelbtas vėliau.

