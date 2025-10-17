Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Dapkutė ir Szabo dramatiškame teniso pusfinalyje Portugalijoje pralaimėjo favoritėms

2025-10-17 21:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-17 21:10

Portugalijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų pusfinalyje penktadienį Iveta Dapkutė su rumune Briana Szabo po beveik pusantros valandos trilerio 1:6, 6:4, [11:13] krito prieš favorites – korto šeimininkes Franciscą Jorgę ir Matildę Jorgę.

Iveta Dapkutė | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Mačo pradžioje lietuvei su rumune labai nesisekė. Jos atsiliko 0:5 ir nerealizavo dviejų „break pointų“. Septintajame geime I. Dapkutė ir B. Szabo turėjo dar 2 „break pointus“, bet pralaimėjo ir juos.

Antrajame sete niekas neturėjo „break pointų“ iki septintojo geimo, kai portugalės iššvaistė savo progą. Aštuntajame geime I. Dapkutė su B. Szabo pirmą kartą perėmė iniciatyvą (5:3). Devintajame geime lietuvė su rumune pralaimėjo savo padavimų seriją, bet jau kitame geime atsakė varžovėms tuo pačiu ir sėkmingai baigė setą.

Pratęsime lietuvė su rumune nuo pat pirmojo taško vijosi varžoves (0:2, 1:4, 3:6, 5:8, 7:9). Po dviejų neutralizuotų „match pointų“ I. Dapkutė su B. Szabo atstatė pusiausvyrą (9:9). Čia pat lietuvė su rumune išsigelbėjo ir trečią kartą (9:10, 10:10) bei netrukus pirmą kartą atsidūrė per tašką nuo pergalės (11:10). Deja, tuomet jau portugalės sugebėjo išsigelbėti ir spurtu 3:0 įtvirtino pergalę.

I. Dapkutė su B. Szabo pelnė 836 JAV dolerius bei po 29 WTA dvejetų reitingo taškus.

Vienetų kvalifikacijoje 32-ejų I. Dapkutė (WTA-767) 3:6, 6:3, 5:7 pralaimėjo latvei Dianai Marcinkevičai (WTA-839), kuri 2014 m. WTA reitinge dar buvo 196-a. Lietuvei atiteko 141,75 JAV dolerio.

ITF serijos moterų teniso turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro 60 tūkst. JAV dolerių.

