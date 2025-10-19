Kalendorius
Marius Grigonis svariai prisidėjo prie įtikinamos „Panathinaikos“ pergalės Graikijos lygoje

2025-10-19 18:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-19 18:18

Graikijoje pergalę iškovojo Mariaus Grigonio atstovaujama Atėnų „Panathinaikos“ (2/1) ekipa, kuri išvykoje 90:67 (28:15, 21:21, 18:19, 23:12) nugalėjo Rodo „Kolossos“ (1/2) krepšininkus.

M.Grigonis buvo rezultatyvus

Graikijoje pergalę iškovojo Mariaus Grigonio atstovaujama Atėnų „Panathinaikos“ (2/1) ekipa, kuri išvykoje 90:67 (28:15, 21:21, 18:19, 23:12) nugalėjo Rodo „Kolossos“ (1/2) krepšininkus.

0

Lietuvis aikštėje praleido 28 minutes, pelnė 9 taškus (0/1 dvit., 3/6 trit.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, išprovokavo 4 pražangas, sykį suklydo, 2 kartus prasižengė ir surinko 10 naudingumo balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atėnų komandai T.J.Shortsas pelnė 18 taškų (5 rez. per.), Omeras Yurtsevenas surinko 13 (9 atk. kam.).

Pralaimėjusiems Gabrielis Galvanini įmetė 13 taškų, Ryanas Tayloras surinko 12 (4/5 metimai).

Eurolygoje PAO laukia kelionė į Boloniją ir mačas su „Virtus“ krepšininkais.

