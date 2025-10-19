Marius Grigonis svariai prisidėjo prie įtikinamos „Panathinaikos“ pergalės Graikijos lygoje

Lietuvis aikštėje praleido 28 minutes, pelnė 9 taškus (0/1 dvit., 3/6 trit.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, išprovokavo 4 pražangas, sykį suklydo, 2 kartus prasižengė ir surinko 10 naudingumo balų.
Atėnų komandai T.J.Shortsas pelnė 18 taškų (5 rez. per.), Omeras Yurtsevenas surinko 13 (9 atk. kam.).
Pralaimėjusiems Gabrielis Galvanini įmetė 13 taškų, Ryanas Tayloras surinko 12 (4/5 metimai).
Eurolygoje PAO laukia kelionė į Boloniją ir mačas su „Virtus“ krepšininkais.
