Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Po pertraukos užsikūręs „Real“ grįžo į pergalių kelią

2025-10-19 15:23 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-19 15:23

Belgrade pralaimėjęs Madrido „Real“ (2/1) į pergalių kelią grįžo Ispanijos lygoje prie savų sirgalių. Sergio Scariolo auklėtiniai 90:80 (25:20, 16:26, 27:22, 22:12) įveikė Burgoso „San Pablo“ (1/2).

M.Hezonja buvo rezultatyviausias

Belgrade pralaimėjęs Madrido „Real“ (2/1) į pergalių kelią grįžo Ispanijos lygoje prie savų sirgalių. Sergio Scariolo auklėtiniai 90:80 (25:20, 16:26, 27:22, 22:12) įveikė Burgoso „San Pablo“ (1/2).

REKLAMA
0

Šeimininkai trečiajame kėlinyje turėjo 8 taškų deficitą (44:52), bet dar iki lemiamo ketvirčio išlygino rezultatą, o jame nurūko į priekį.

Nugalėtojams Mario Hezonja pelnė 17 taškų, Davidas Krameris pridėjo 11, Usamanas Garuba ir Gabriele Procida – po 10.

Svečiams Jermaine'as Samuelsas įmetė 16 taškų, Jhivvanas Jacksonas sumetė 14.

„Real“ jau trečiadienį Eurolygoje išvykoje susitiks su Tel Avivo „Maccabi“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų