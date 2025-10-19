Po pertraukos užsikūręs „Real“ grįžo į pergalių kelią

Šeimininkai trečiajame kėlinyje turėjo 8 taškų deficitą (44:52), bet dar iki lemiamo ketvirčio išlygino rezultatą, o jame nurūko į priekį.
Nugalėtojams Mario Hezonja pelnė 17 taškų, Davidas Krameris pridėjo 11, Usamanas Garuba ir Gabriele Procida – po 10.
Svečiams Jermaine'as Samuelsas įmetė 16 taškų, Jhivvanas Jacksonas sumetė 14.
„Real“ jau trečiadienį Eurolygoje išvykoje susitiks su Tel Avivo „Maccabi“.
