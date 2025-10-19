Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Fenerbahče“ ketvirtame kėlinyje įveikė „Galatasaray“

2025-10-19 17:40 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-19 17:40

Turkijos lygoje Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ (3/1) ekipa namie 85:76 (23:16, 21:26, 14:14, 27:20) palaužė to paties miesto „Galatasaray“ (2/2) komandą.

N.Melli pelnė 18 taškų

Turkijos lygoje Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ (3/1) ekipa namie 85:76 (23:16, 21:26, 14:14, 27:20) palaužė to paties miesto „Galatasaray“ (2/2) komandą.

REKLAMA
0

Po trijų kėlinių „Fenerbahče“ pirmavo vos 2 taškais (58:56), tačiau atitrūko jau pirmosiomis ketvirtojo kėlinio minutėmis (69:60) ir išlaikė pergalę.

Nugalėtojams Tarikas Biberovičius (4/6 trit.) ir Nicolo Melli (6 atk. kam.) pelnė po 18 taškų, Devonas Hallas surinko 11.

Pralaimėjusiems Jamesas Palmeris įmetė 20 taškų (7 rez. per.), Fabianas White’as pridėjo 16 (6 atk. kam.).

„Fenerbahče“ Eurolygoje laukia kova su Stambulo „Anadolu Efes“ krepšininkais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų