„Fenerbahče“ ketvirtame kėlinyje įveikė „Galatasaray“

Po trijų kėlinių „Fenerbahče“ pirmavo vos 2 taškais (58:56), tačiau atitrūko jau pirmosiomis ketvirtojo kėlinio minutėmis (69:60) ir išlaikė pergalę.
Nugalėtojams Tarikas Biberovičius (4/6 trit.) ir Nicolo Melli (6 atk. kam.) pelnė po 18 taškų, Devonas Hallas surinko 11.
Pralaimėjusiems Jamesas Palmeris įmetė 20 taškų (7 rez. per.), Fabianas White’as pridėjo 16 (6 atk. kam.).
„Fenerbahče“ Eurolygoje laukia kova su Stambulo „Anadolu Efes“ krepšininkais.
