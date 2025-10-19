Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

J.Furmanavičius svariai prisidėjo prie „Anwil“ pergalės Lenkijos lygoje

2025-10-19 17:57 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-19 17:57

Lenkijos lygoje Justo Furmanavičiaus atstovaujama Vloclaveko „Anwil“ (2/1) ekipa 89:78 (26:16, 20:17, 19:26, 24:19) namie įveikė Dombrovos Gurničos MKS (2/1) krepšininkus.

J.Furmanavičius buvo rezultatyvus (FIBA nuotr.)

Lenkijos lygoje Justo Furmanavičiaus atstovaujama Vloclaveko „Anwil“ (2/1) ekipa 89:78 (26:16, 20:17, 19:26, 24:19) namie įveikė Dombrovos Gurničos MKS (2/1) krepšininkus.

0

Lietuvis per 19 minučių pelnė 11 taškų (1/1 dvit., 1/2 trit., 6/8 baud.), atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 4 pražangas, 3 sykius prasižengė ir surinko 10 naudingumo balų.

Nugalėtojams Isaiah Mucius pelnė 17 taškų (7/8 dvit.), Nijalas Pearsonas surinko 13.

Pralaimėjusiems Adrianas Boguckis įmetė 15 taškų (6 atk. kam.), Efremas Montgomery ir Ronaldas Curry (5 rez. per.) surinko po 13.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

