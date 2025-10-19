J.Furmanavičius svariai prisidėjo prie „Anwil“ pergalės Lenkijos lygoje

Lietuvis per 19 minučių pelnė 11 taškų (1/1 dvit., 1/2 trit., 6/8 baud.), atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 4 pražangas, 3 sykius prasižengė ir surinko 10 naudingumo balų.
Nugalėtojams Isaiah Mucius pelnė 17 taškų (7/8 dvit.), Nijalas Pearsonas surinko 13.
Pralaimėjusiems Adrianas Boguckis įmetė 15 taškų (6 atk. kam.), Efremas Montgomery ir Ronaldas Curry (5 rez. per.) surinko po 13.
