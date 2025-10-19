Fernandez triumfavo WTA 250 finale Osakoje – sustabdė 18-metės Valentovos žygį

Pirmajame sete T. Valentova gavo „riestainį“ ir iššvaistė visus 3 „break pointus“. Tai jaunosios čekės nepalaužė ir antrajame sete ji buvo kur kas konkurencingesnė. T. Valentova antrajame sete du kartus išbarstė pranašumą po laimėtų varžovės padavimų serijų, o vienuoliktajame geime trečią sykį realizavo „break pointą“ ir šį kartą persvaros neprarado.
Trečiojo seto pradžioje L. Fernandez turėjo net 4 „break pointus“, realizavo 1 iš jų ir atitrūko 3:1. Penktajame geime T. Valentova iššvaistė 2 „break pointus“, o šeštajame trijų savo progų nerealizavo L. Fernandez. Netrukus čekė laimėjo varžovės padavimų seriją (4:3), bet jau kitame geime kanadietė varžovei atsakė tuo pačiu (5:3). Likusi finalo dalis tapo formalumu.
23-ejų L. Fernandez laimėjo 5-ą WTA turo vienetų turnyrą per karjerą. Jai atiteko 250 reitingo taškų ir 36,3 tūkst. JAV dolerių.
WTA 250 serijos moterų teniso turnyro Osakoje prizų fondą sudarė 275,094 tūkst. JAV dolerių.
