Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Fernandez triumfavo WTA 250 finale Osakoje – sustabdė 18-metės Valentovos žygį

2025-10-19 19:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 19:27

Osakoje (Japonija) finišavo WTA 250 serijos „Kinoshita Group Japan Open“ moterų teniso turnyras. Jo finale sekmadienį kanadietė Leylah Fernandez (WTA-27) po permainingos 2 valandų 13 minučių kovos 6:0, 5:7, 6:3 įveikė vos 18-os metų čekę Terezą Valentovą (WTA-78).

Leylah Fernandez | Scanpix nuotr.

Osakoje (Japonija) finišavo WTA 250 serijos „Kinoshita Group Japan Open“ moterų teniso turnyras. Jo finale sekmadienį kanadietė Leylah Fernandez (WTA-27) po permainingos 2 valandų 13 minučių kovos 6:0, 5:7, 6:3 įveikė vos 18-os metų čekę Terezą Valentovą (WTA-78).

REKLAMA
0

Pirmajame sete T. Valentova gavo „riestainį“ ir iššvaistė visus 3 „break pointus“. Tai jaunosios čekės nepalaužė ir antrajame sete ji buvo kur kas konkurencingesnė. T. Valentova antrajame sete du kartus išbarstė pranašumą po laimėtų varžovės padavimų serijų, o vienuoliktajame geime trečią sykį realizavo „break pointą“ ir šį kartą persvaros neprarado.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiojo seto pradžioje L. Fernandez turėjo net 4 „break pointus“, realizavo 1 iš jų ir atitrūko 3:1. Penktajame geime T. Valentova iššvaistė 2 „break pointus“, o šeštajame trijų savo progų nerealizavo L. Fernandez. Netrukus čekė laimėjo varžovės padavimų seriją (4:3), bet jau kitame geime kanadietė varžovei atsakė tuo pačiu (5:3). Likusi finalo dalis tapo formalumu.

23-ejų L. Fernandez laimėjo 5-ą WTA turo vienetų turnyrą per karjerą. Jai atiteko 250 reitingo taškų ir 36,3 tūkst. JAV dolerių.

WTA 250 serijos moterų teniso turnyro Osakoje prizų fondą sudarė 275,094 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų