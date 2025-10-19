Jogėlos solidus pasirodymas padėjo „Dolomiti Energia“ įveikti „Bertram“

M.Jogėla per 29 minutes pelnė 7 taškus (1/1 dvitaškiai, 1/3 tritaškiai, 2/2 baudos metimai), atkovojo 6 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo pražangą, 2 kartus suklydo, 3 sykius prasižengė ir surinko 13 naudingumo balų.
Nugalėtojams D.J.Stewardas ir DeVante‘as Jonesas įmetė po 19 taškų. Pralaimėjusiems Christianas Vitalis surinko 19 taškų, Tommaso Baldasso – 15, Dominikas Olejničakas – 12 taškų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!