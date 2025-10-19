Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Jogėlos solidus pasirodymas padėjo „Dolomiti Energia“ įveikti „Bertram“

2025-10-19 19:21 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-19 19:21

Italijos lygos mače Mato Jogėlos atstovaujama Trento „Dolomiti Energia“ (2/1) ekipa namuose 89:75 (25:18, 19:20, 25:17, 20:20) nugalėjo Tortonos „Bertram“ (2/1) klubą.

M.Jogėla buvo naudingas (Scanpix nuotr.)

Italijos lygos mače Mato Jogėlos atstovaujama Trento „Dolomiti Energia“ (2/1) ekipa namuose 89:75 (25:18, 19:20, 25:17, 20:20) nugalėjo Tortonos „Bertram“ (2/1) klubą.

REKLAMA
0

M.Jogėla per 29 minutes pelnė 7 taškus (1/1 dvitaškiai, 1/3 tritaškiai, 2/2 baudos metimai), atkovojo 6 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo pražangą, 2 kartus suklydo, 3 sykius prasižengė ir surinko 13 naudingumo balų.

Nugalėtojams D.J.Stewardas ir DeVante‘as Jonesas įmetė po 19 taškų. Pralaimėjusiems Christianas Vitalis surinko 19 taškų, Tommaso Baldasso – 15, Dominikas Olejničakas – 12 taškų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų