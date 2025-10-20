Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Mindaugas Narauskas dėl 20 tūkst. eurų piniginio prizo kovos aštuonių dalyvių turnyre

2025-10-20 10:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-20 10:20

Prieš beveik metus paskutinį kartą UTMA ringe kovojęs šios organizacijos čempionas 26-erių Mindaugas Narauskas (24-6) išmėgins save aštuonių dalyvių turnyre Estijoje, kurieme jie kovos dėl 20 tūkst. eurų piniginio prizo.

Mindaugas Narauskas | Organizatorių nuotr.

0

Lapkričio 15-ą dieną „The League X“ turnyre M. Narauskas kovos svorio kategorijoje iki 80 kg, o jau paskelbta, kad tame pačiame turnyre jau paskelbta, kad pasirodys suomis Volodymyras Holubievas (4-3), ispanas Alexas Fernandezas Grau (25-7), lenkas Oleksandras Zosymovas (13-2), rumunas Alexandras Amaritei (16-4), kamerūnietis Jordanas Djoumessi (8-1) ir lenkas Bartoszas Guzas (9-1).

M. Narauskas paskutinį kartą kovojo 2024 m. lapkričio 3-ią dieną, kai „UTMA 10“ turnyre kovą su Raimondu Avlasevičiumi baigė lygiosiomis.

Negana to, „The League X“ turnyre pasirodys ir 20-metis Vakaris Didika (3-3), kuris dėl WBC muay thai Baltijos čempiono titulo susitiks su Henry Rohtla.

