Mindaugas Narauskas dėl 20 tūkst. eurų piniginio prizo kovos aštuonių dalyvių turnyre

Lapkričio 15-ą dieną „The League X“ turnyre M. Narauskas kovos svorio kategorijoje iki 80 kg, o jau paskelbta, kad tame pačiame turnyre jau paskelbta, kad pasirodys suomis Volodymyras Holubievas (4-3), ispanas Alexas Fernandezas Grau (25-7), lenkas Oleksandras Zosymovas (13-2), rumunas Alexandras Amaritei (16-4), kamerūnietis Jordanas Djoumessi (8-1) ir lenkas Bartoszas Guzas (9-1).
M. Narauskas paskutinį kartą kovojo 2024 m. lapkričio 3-ią dieną, kai „UTMA 10“ turnyre kovą su Raimondu Avlasevičiumi baigė lygiosiomis.
Negana to, „The League X“ turnyre pasirodys ir 20-metis Vakaris Didika (3-3), kuris dėl WBC muay thai Baltijos čempiono titulo susitiks su Henry Rohtla.
