„Bulls“ lyderis praleis sezono startą

25-erių gynėjas kenčia nuo blauzdos patempimo.
Mato Buzelio komandos draugas pernai buvo vienas pagrindinių žmonių. 193 cm ūgio krepšininkas per 33 minutes fiksavo 20,4 taško, 3,7 atkovoto kamuolio ir 4,5 rezultatyvaus perdavimo statistiką.
„Bulls“ Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezoną pradės ketvirtadienio naktį namuose su Detroito „Pistons“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!