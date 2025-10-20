Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Bulls“ lyderis praleis sezono startą

2025-10-20 19:25 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-20 19:25

Čikagos „Bulls“ lyderis Coby White'as praleido visą pasiruošimą ir dar nežais bent dvi savaites, skelbia klubas.

C.White&#039;as nežais dar bent dvi savaites (Scanpix nuotr.)

0

25-erių gynėjas kenčia nuo blauzdos patempimo.

Mato Buzelio komandos draugas pernai buvo vienas pagrindinių žmonių. 193 cm ūgio krepšininkas per 33 minutes fiksavo 20,4 taško, 3,7 atkovoto kamuolio ir 4,5 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

„Bulls“ Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezoną pradės ketvirtadienio naktį namuose su Detroito „Pistons“.

