Lietuvos šokėjai pateko tarp 36 geriausių pasaulio porų

Abi mūsų Lietuvos poros pateko tarp 36-ių geriausių čempionato porų. Einoras Degutis ir Ugnė Bliujūtė (Kauno „Sūkurys” ir Gargždų „Rolina”) bendroje įskaitoje užėmė 26-ąją vietą. Kita mūsų pora Augustinas Trinkus ir Beatričė Rupšlaukytė (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija”) aštuntfinalyje užėmė 34-ąją vietą.
Pasaulio čempionais tapo pora iš Prancūzijos, Charles-Guillaume Schmittas ir Elena Salikhova. Antroji vieta atiteko porai iš Ispanijos, Guillemui Pascualui ir Diandra Aniela Illes. Treti liko pora iš Kinijos, Yanas Bangbangas ir Du Yujun.
