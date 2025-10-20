Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos šokėjai pateko tarp 36 geriausių pasaulio porų

2025-10-20 14:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-20 14:50

Šeštadienį mūsų Lietuvos sportininkai varžėsi tarptautinėje arenoje, pasaulio suaugusiųjų Lotynų Amerikos šokių čempionate Brno, Čekijoje. Varžybose dalyvavo 81-a pora iš daugiau nei 40 pasaulio šalių. Čempionatas subūrė šokių elitą ir žiūrovams padovanojo išskirtinį reginį, kurių visai netrūko arenoje.

LSŠF nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Abi mūsų Lietuvos poros pateko tarp 36-ių geriausių čempionato porų. Einoras Degutis ir Ugnė Bliujūtė (Kauno „Sūkurys” ir Gargždų „Rolina”) bendroje įskaitoje užėmė 26-ąją vietą. Kita mūsų pora Augustinas Trinkus ir Beatričė Rupšlaukytė (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija”) aštuntfinalyje užėmė 34-ąją vietą.

Pasaulio čempionais tapo pora iš Prancūzijos, Charles-Guillaume Schmittas ir Elena Salikhova. Antroji vieta atiteko porai iš Ispanijos, Guillemui Pascualui ir Diandra Aniela Illes. Treti liko pora iš Kinijos, Yanas Bangbangas ir Du Yujun.

