Aivaras Mikutis iškovojo UCI pasaulio reitingo taškus „Chrono des Nations“ dviračių lenktynėse

Aivaras Mikutis („Tudor Pro Cycling“ komanda) 44,87 km distancijoje užėmė 21-ą vietą. Lietuvis atskiro starto lenktynėse 4 min. 15.75 sek. atsiliko nuo nugalėtojo brito Joshua Tarlingo („INEOS Grenadiers“, 51:12.22 min.). A. Mikučiui už 21-ą vietą atiteko 3 UCI pasaulio reitingo taškai.
🌧️Avec un temps de 51'12"22 (52,578 km/h), 🇬🇧 Joshua Tarling a remporté le #ChronodesNations en devançant de 30"33 🇦🇺 Jay Vine et de 1'15"24 🇨🇭 Stefan Küng pic.twitter.com/thZaxQ3MOH— 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) October 19, 2025
Antras finišavo australas Jay Vine‘as („UAE Team Emirates – XRG“, +30.33 sek.). Trečias liko šveicaras Stefanas Kungas („Groupama-FDJ“, +1:15.24 min.).
Vyrų lenktynėse dalyvavo 25 dviratininkai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!