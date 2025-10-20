Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Aivaras Mikutis iškovojo UCI pasaulio reitingo taškus „Chrono des Nations“ dviračių lenktynėse

2025-10-20 15:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-20 15:17

Prancūzijoje vyko tradicinės, jau 43-ią kartą surengtos, „Chrono des Nations“ plento dviračių lenktynės.

LDSF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Prancūzijoje vyko tradicinės, jau 43-ią kartą surengtos, „Chrono des Nations" plento dviračių lenktynės.

0

Aivaras Mikutis („Tudor Pro Cycling“ komanda) 44,87 km distancijoje užėmė 21-ą vietą. Lietuvis atskiro starto lenktynėse 4 min. 15.75 sek. atsiliko nuo nugalėtojo brito Joshua Tarlingo („INEOS Grenadiers“, 51:12.22 min.). A. Mikučiui už 21-ą vietą atiteko 3 UCI pasaulio reitingo taškai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antras finišavo australas Jay Vine‘as („UAE Team Emirates – XRG“, +30.33 sek.). Trečias liko šveicaras Stefanas Kungas („Groupama-FDJ“, +1:15.24 min.).

Vyrų lenktynėse dalyvavo 25 dviratininkai.

