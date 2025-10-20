Lietuvos šokėjai skynė medalius WDSF varžybose Brno

WDSF jaunimo standartinių šokių grupėje, Kristupas Mlinskas ir Liepa Rudnickaitė (Klaipėdos „DS dance” ir Kauno „Sūkurys”) tapo grupės nugalėtojais, laimėdami visus penkis šokius. Finale taip pat varžėsi Karolis Lynikas ir Evita Ivanauskaitė (Vilniaus „DaVi“ ir Kauno „Tvistas“), kurie pelnė bronzos medalius. Šioje grupėje iš viso dalyvavo 39 poros.
WDSF jaunimo Lotynų Amerikos šokių grupėje, Eimantas Eirošius ir Ema Kniubaitė (Klaipėdos „DS dance” ir Kauno „Kaspinas”) liko vos per žingsnį nuo finalo, užimdami 7-ąją vietą. Karolis Lynikas ir Evita Ivanauskaitė (Vilniaus „DaVi“ ir Kauno „Tvistas“) užėmė 10-ąją vietą.
Mūsų šokėjai dalyvavo ir WDSF World Open standartinių šokių varžybose, kuriose pateko į ketvirtfinalį. Pijus Palskys ir Anna Berzina (Kauno „Sūkurys“) užėmė 15/16-ą vietą, Andrius Šleivys ir Austėja Tereikytė (Kauno „Gintarėliai“ ir Kauno „Sūkurys“) 19/20-ą. Šios grupės nugalėtojais tapo pora iš Vokietijos Yahor Boldysh ir Irina Averina. Grupėje varžėsi 85-i duetai.
