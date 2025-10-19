Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Jubiliejinis Lietuvos sudėtingojo lipimo čempionatas jau 5-ąjį kartą subūrė laipiojimo entuziastus

2025-10-19 23:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 23:21

Spalio 17-18 dienomis Vilniuje, „Vertical“ laipiojimo centre, vyko penktasis jubiliejinis Lietuvos sudėtingojo lipimo čempionatas, sukvietęs daugiau nei 80 stipriausių šalies laipiotojų.

Kamilijos Ališauskaitės nuotr. | Organizatorių nuotr.

Spalio 17-18 dienomis Vilniuje, „Vertical" laipiojimo centre, vyko penktasis jubiliejinis Lietuvos sudėtingojo lipimo čempionatas, sukvietęs daugiau nei 80 stipriausių šalies laipiotojų.

Sudėtingasis lipimas – tai Olimpinė laipiojimo sporto disciplina, kurioje sportininkai lipa į aukštą, 10-15 metrų sieną unikaliomis varžybų trasomis ir varžosi, kuriam iš jų pavyks užlipti aukščiausiai. Kiekviena trasa – tai sportinis galvosūkis, reikalaujantis jėgos, technikos, ištvermės ir gebėjimo greitai skaityti trasos seką.

2025 metų Lietuvos sudėtingojo lipimo čempionato nugalėtojais Rugilė Tamošiūnaitė ir Kipras Gabrielius Baltrūnas.

Varžybų apžvalga

Šis čempionatas – vienas svarbiausių metų renginių Lietuvos laipiojimo sporto kalendoriuje, lemiantis nacionalinės rinktinės sudėtį bei sportininkų galimybes atstovauti šalį tarptautinėse varžybose.

Šiemet varžybose dalyvavo virš 80 atletų iš Lietuvos ir užsienio. Jie varžėsi atrankoje bandydami įveikti 12 unikalių trasų, kurias kūrė patyrusi trasų kūrėjų komanda – Artūras Volkovas, Jonas Rimkevičius ir Ignas Kisielius.

Pagal atrankos rezultatus po 20 geriausiai pasirodžiusių vyrų ir moterų pateko į pusfinalius. Šis etapas, vykdomas pagal Tarptautinės laipiojimo sporto federacijos (IFSC) standartus, tradiciškai nepaliko vietos klaidoms – kiekvienas dalyvis turėjo tik vieną bandymą trasai įveikti per šešias minutes.

Į finalus pateko po 8 stipriausius vyrus ir moteris. Čia laukė visiškai naujos, išskirtinai sudėtingos trasos, pareikalavusios itin gero fizinio, techninio ir psichologinio pasiruošimo.

Visų nuostabai, pusfinalių favoritai Ūla Koroliova ir Mikhail Kochetkov finaluose krito žemiau, nei tikėtasi, tad galiausiai aukso medaliai atiteko Rugilei Tamošiūnaitei ir Kiprui Gabrieliui Baltrūnui, sidabro – Verai Kozliuk ir Petrui Kastanauskui, o bronzos – Ūlai Koroliovai ir Mikhail Kochetkov.

Varžybas stebėjo pilnutėlė žiūrovų salė ir šimtai sirgalių per tiesioginę transliaciją. Dalyvius džiugino renginio rėmėjų – „Gymon“, „Sapiens“, „Lukla“, „Skylotec“, „Arimex“, „iConfit,, „Planet Superfood“, „Vytautas“, „Slty“, „Maistas sportui“, „Mangų mangas“, „Red Bull“, „Orkla Care“ – dovanos, o įspūdingą renginio atmosferą kūrė „Scenos techninis servisas“. Prie varžybų organizavimo finansiškai prisidėjo Vilniaus miesto savivaldybė ir Nacionalinė sporto agentūra.

Varžybų finalų įrašas:

Varžybų podiumas:

1 vieta: Rugilė Tamošiūnaitė ir Kipras Gabrielius Baltrūnas

2 vieta: Vera Kozliuk ir Petras Kastanauskas

3 vieta: Ūla Koroliova ir Mikhail Kochetkov

Lietuvos čempionato įskaita:

1 vieta: Rugilė Tamošiūnaitė ir Kipras Gabrielius Baltrūnas

2 vieta: Vera Kozliuk ir Petras Kastanauskas

3 vieta: Ūla Koroliova ir Modestas Klimavičius

