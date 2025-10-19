Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

„Tai tikrai nebuvo pati linksmiausia patirtis“: Reed atskleidė, ką teko ištverti prieš įspūdingą pasirodymą Prancūzijoje

2025-10-19 15:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 15:49

Anžė mieste (Prancūzija) sekmadienį baigėsi elitinės „Grand Prix“ serijos dailiojo čiuožimo varžybos, kuriose bronzą iškovojo geriausia Lietuvos šokių ant ledo pora – Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed.

Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed | Scanpix nuotr.

Anžė mieste (Prancūzija) sekmadienį baigėsi elitinės „Grand Prix“ serijos dailiojo čiuožimo varžybos, kuriose bronzą iškovojo geriausia Lietuvos šokių ant ledo pora – Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed.

REKLAMA
2

Po ritminės programos mūsiškiai su 80,98 balo buvo antri, o laisvojoje programoje surinko 120,07 balo ir užėmė trečią vietą. Bendroje įskaitoje S. Ambrulevičius ir A. Reed pirmą kartą šiame sezone įveikė didmeistrišką 200 balų ribą (201,05).

TAIP PAT SKAITYKITE:

S. Ambrulevičius ir A. Reed buvo labai patenkinti savo rezultatu ir pabrėžė, kad siekiant šio bronzos medalio jiems teko įveikti tam tikrus asmeninius iššūkius.

REKLAMA
REKLAMA

„Treniruotė šiandien buvo labai anksti – 7 val. ryte. Kaip žinote, šitame sporte ant ledo visada reikia lipti pilnai pasiruošus: pasidažius, susitvarkius plaukus ir t.t. Taigi, keltis reikėjo 5 val. ryto. Tai tikrai nebuvo pati linksmiausia patirtis. Laimėti medalį – fenomenalu“, – „Golden Skate“ sakė A. Reed.

REKLAMA

S. Ambrulevičius pabrėžė, kad šis bronzos medalis Lietuvos duetui pridės dar daugiau pasitikėjimo savo jėgomis.

Lietuvos pora aplenkė net ir dabartinius Europos čempionus – Charlene Guignard ir Marco Fabbri iš Italijos (195,98). Jie antrą dieną iš eilės liko šokiruoti dėl teisėjų įvertinimų ir vėl atsisakė bendrauti su žiniasklaida.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų