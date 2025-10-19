„Tai tikrai nebuvo pati linksmiausia patirtis“: Reed atskleidė, ką teko ištverti prieš įspūdingą pasirodymą Prancūzijoje

Po ritminės programos mūsiškiai su 80,98 balo buvo antri, o laisvojoje programoje surinko 120,07 balo ir užėmė trečią vietą. Bendroje įskaitoje S. Ambrulevičius ir A. Reed pirmą kartą šiame sezone įveikė didmeistrišką 200 balų ribą (201,05).
S. Ambrulevičius ir A. Reed buvo labai patenkinti savo rezultatu ir pabrėžė, kad siekiant šio bronzos medalio jiems teko įveikti tam tikrus asmeninius iššūkius.
„Treniruotė šiandien buvo labai anksti – 7 val. ryte. Kaip žinote, šitame sporte ant ledo visada reikia lipti pilnai pasiruošus: pasidažius, susitvarkius plaukus ir t.t. Taigi, keltis reikėjo 5 val. ryto. Tai tikrai nebuvo pati linksmiausia patirtis. Laimėti medalį – fenomenalu“, – „Golden Skate“ sakė A. Reed.
S. Ambrulevičius pabrėžė, kad šis bronzos medalis Lietuvos duetui pridės dar daugiau pasitikėjimo savo jėgomis.
Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS 🇱🇹 120.07 / 201.05
Allison: We were very happy with what we put out there today.
Saulius: Well, today we had to overcome some personal challenges.
Allison: Well, the practice today was very early, at seven o'clock, and you know, in ice…
Lietuvos pora aplenkė net ir dabartinius Europos čempionus – Charlene Guignard ir Marco Fabbri iš Italijos (195,98). Jie antrą dieną iš eilės liko šokiruoti dėl teisėjų įvertinimų ir vėl atsisakė bendrauti su žiniasklaida.
Just as yesterday there won't be an official statement by Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI 🇮🇹 118.73 / 195.98
They seem shocked with their scores.
