TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

Tinklininkės Dumbauskaitė ir Grudzinskaitė Filipinuose iškovojo istorinius sidabro medalius

2025-10-19 15:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 15:37

Filipinuose finišavusiame „Beach Pro Tour Challenge“ serijos paplūdimio tinklinio turnyre lietuvės Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė iškovojo sidabro medalius. Tai – geriausias Lietuvos sportininkių rezultatas tokio lygio profesionalų turnyruose.

Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė | „Stop“ kadras

0

2024 metais „Challenge“ turnyre Brazilijoje bronzos medalius iškovojo Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė. Jos taip pat varžėsi Filipinuose ir užėmė penktąją vietą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė pusfinalyje užtikrintai 2-0 (21:18, 21:18) nugalėjo australes Jasmine Fleming ir Stefanie Fejes.

Finale lietuvės stojo į kovą su suomėmis Anniina Parkkinen ir Valma Prihti, kurios ketvirtfinalyje po dramatiškos kovos eliminavo M. Paulikienę ir A. Raupelytę.

Deja, bet po atkaklios kovos I. Dumbauskaitei ir G. Grudzinskaitei nepavyko atsirevanšuoti už tautietes – finale varžovėms iš Suomijos nusileista 1-2 (21:17, 14:21, 11:15). Mačas truko 44 min.

Lietuvės po sėkmingo pirmo seto finišo išsiveržė į priekį, tačiau antrajame sete jau suomės buvo pranašesnės. Lemiamame sete Lietuvos duetas buvo priekyje 4:1, bet tada Suomijos atstovės atsakė savo sėkminga atkarpa bei išsiveržė į priekį 10:6. Pabaigoje lietuvėms išsigelbėti nebepavyko.

Lietuvėms už antrą vietą atiteko 760 pasaulio reitingo taškų ir 13 tūkst. JAV dolerių.

Bendrą turnyro Filipinuose prizų fondą sudarė 250 tūkst. JAV dolerių.

Kitą savaitę net trys Lietuvos poros – M. Paulikienė ir A. Raupelytė, I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė bei Ieva Vasiliauskaitė ir Erika Kliokmanaitė yra užsiregistravusios į BPT „Elite“ turnyrą Keiptaune (PAR).

