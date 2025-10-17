Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

Dvi Lietuvos paplūdimio tinklinio poros pateko į turnyro Filipinuose aštuntfinalį

2025-10-17 18:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-17 18:28

Filipinuose vykstančiame „Beach Pro Tour Challenge“ serijos paplūdimio tinklinio turnyre įvyko Lietuvos čempionato finalo pakartojimas.

turiufotika.lt nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

B grupės finale šalies čempionės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė per 35 min. 2-0 (21:18, 21:14) įveikė vicečempiones Ievą Dumbauskaitę ir Gerdą Grudzinskaitę.

Pirmoji vieta grupėje M. Paulikienei ir A. Raupelytei iškart atvėrė duris į aštuntfinalį.

Tuo tarpu I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė atkrintamąsias varžybas pradėjo nuo pirmojo rato. Jame mūsiškės 2-0 (21:18, 21:14) pranoko aukščiau reitinguotas amerikietes Teegan Van Gunst ir Piper Ferch.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmajame sete Lietuvos paplūdimio tinklininkės atsiliko 8:16, bet po to taip įsibėgėjo, kad ne tik sugebėjo laimėti pirmą setą, bet ir nepaliko varžovėms jokių vilčių antrajame.

Aštuntfinalyje M. Paulikienė ir A. Raupelytė susitiks su tailandietėmis Tanarattha Udomchavee ir Rumpaipruet Numwong. I. Dumbauskaitės ir G. Grudzinskaitės lauks akistata su aukščiausią reitingą turnyre turinčiomis australėmis Taliqua Clancy ir Jana Milutinovič.

Trečia Lietuvos pora Danielė Kvedaraitė ir Jekaterina Saulė į aštuntfinalį neprasibrovė ir užėmė 17-ąją vietą.

Lietuvės F grupės finale 0-2 (13:21, 9:21) neatsilaikė prieš čekes Kylie Neuschaeferovą ir Martiną Maixnerovą, o pirmajame atkrintamųjų varžybų rate 0-2 (17:21, 18:21) pralaimėjo estėms Heleene Hollas bei Liisai Remmelg.

Bendrą turnyro Filipinuose prizų fondą sudaro 250 tūkst. JAV dolerių.

