Lietuvių duetui nepavyko prasibrauti į pasaulio jaunių paplūdimio tinklinio čempionato pagrindines varžybas

Kvalifikacijoje savo jėgas išmėgino Lietuvos vaikinų duetas Tomas Poplavskij ir Laimonas Ališauskas. Lietuviai iš karto pateko į antrąjį kvalifikacijos ratą, kuriame per 32 minutes 0-2 (14:21, 13:21) pralaimėjo amerikiečiams – Malakai Tuakoi ir Matixui Williamsui.
Lietuviai galutinėje įskaitoje užėmė 37-ą vietą. Mūsiškiams atiteko 16 reitingo taškų.
Tautvydas Galubickas ir Rokas Lukoševičius liko tarp atsarginių turnyro porų, o Guoda Bruzgaitė su Mėja Gurčiūte iš dalyvių sąrašo išsibraukė.
