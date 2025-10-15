Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Tinklinis

Lietuvių duetui nepavyko prasibrauti į pasaulio jaunių paplūdimio tinklinio čempionato pagrindines varžybas

2025-10-15 11:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-15 11:01

Dohoje (Kataras) vyko pasaulio jaunių (iki 18 metų) paplūdimio tinklinio čempionatas.

„Volleyball World“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

Dohoje (Kataras) vyko pasaulio jaunių (iki 18 metų) paplūdimio tinklinio čempionatas.

0

Kvalifikacijoje savo jėgas išmėgino Lietuvos vaikinų duetas Tomas Poplavskij ir Laimonas Ališauskas. Lietuviai iš karto pateko į antrąjį kvalifikacijos ratą, kuriame per 32 minutes 0-2 (14:21, 13:21) pralaimėjo amerikiečiams – Malakai Tuakoi ir Matixui Williamsui.

Lietuviai galutinėje įskaitoje užėmė 37-ą vietą. Mūsiškiams atiteko 16 reitingo taškų.

Tautvydas Galubickas ir Rokas Lukoševičius liko tarp atsarginių turnyro porų, o Guoda Bruzgaitė su Mėja Gurčiūte iš dalyvių sąrašo išsibraukė.

