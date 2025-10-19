Fabregaso vadovaujama „Como“ pratęsė „Juventus“ nesėkmingą atkarpą

Turino atstovai išvykoje nusileido „Como“ komandai. Cesco Fabregaso auklėtiniai triumfavo 2:0 ir pavijo varžovus turnyrinėje lentelėje.
Dar ketvirtąją minutę kamuolį į vartus siuntė Marcas Oliveris Kempfas, o po pertraukos persvarą užtikrino „Como“ talentas Nico Pazas.
Ketvirtą kartą iš eilės be pergalės liekančiai „Juventus“ komandai tai buvo pirmasis sezono pralaimėjimas. Po 7 turų jie savo sąskaitoje turi 12 taškų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!