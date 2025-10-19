Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

Fabregaso vadovaujama „Como“ pratęsė „Juventus“ nesėkmingą atkarpą

2025-10-19 15:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 15:29

Italijos čempionate tęsiasi nesėkminga Turino „Juventus“ atkarpa.

Nico Pazas | Scanpix nuotr.

0

Turino atstovai išvykoje nusileido „Como“ komandai. Cesco Fabregaso auklėtiniai triumfavo 2:0 ir pavijo varžovus turnyrinėje lentelėje.

Dar ketvirtąją minutę kamuolį į vartus siuntė Marcas Oliveris Kempfas, o po pertraukos persvarą užtikrino „Como“ talentas Nico Pazas.

Ketvirtą kartą iš eilės be pergalės liekančiai „Juventus“ komandai tai buvo pirmasis sezono pralaimėjimas. Po 7 turų jie savo sąskaitoje turi 12 taškų.

