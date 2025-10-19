Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Ambrulevičius ir Reed iškovojo bronzą bei aplenkė Europos čempionus

2025-10-19 14:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 14:09

Anžė mieste (Prancūzija) sekmadienį baigėsi elitinės „Grand Prix“ serijos dailiojo čiuožimo varžybos, kuriose bronzą iškovojo geriausia Lietuvos šokių ant ledo pora – Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed.

Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius | Scanpix nuotr.

Po ritminės programos mūsiškiai su 80,98 balo buvo antri, o laisvojoje programoje surinko 120,07 balo ir užėmė trečią vietą. Bendroje įskaitoje S. Ambrulevičius ir A. Reed pirmą kartą šiame sezone įveikė didmeistrišką 200 balų ribą (201,05).

Po ritminės programos mūsiškiai su 80,98 balo buvo antri, o laisvojoje programoje surinko 120,07 balo ir užėmė trečią vietą. Bendroje įskaitoje S. Ambrulevičius ir A. Reed pirmą kartą šiame sezone įveikė didmeistrišką 200 balų ribą (201,05).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvos pora aplenkė net ir dabartinius Europos čempionus – Charlene Guignard ir Marco Fabbri iš Italijos (195,98).

Auksą įspūdingai išplėšė Prancūzijos atstovai Laurence Fournier Beaudry ir legendinis Guillaume Cizeronas (211,02). Jie reabilitavosi po ne pačios geriausios trumposios programos ir už laisvąją programą gavo net 133,02 balo.

G. Cizeronas anksčiau čiuoždavo su Gabriella Papadakis – jie tapo olimpiniais čempionais, penkiskart pasaulio ir penkiskart Europos čempionais.

Pasaulio ir Europos čempionatų bronzos medalininkai britai Lilah Fear ir Lewisas Gibsonas lyderiavo po ritminės programos, bet savo persvarą išbarstė ir tenkinosi sidabru (210,24).

Šokių ant ledo varžybų rezultatai:

Šokių ant ledo varžybų rezultatai:

