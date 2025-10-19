Ambrulevičius ir Reed iškovojo bronzą bei aplenkė Europos čempionus

Po ritminės programos mūsiškiai su 80,98 balo buvo antri, o laisvojoje programoje surinko 120,07 balo ir užėmė trečią vietą. Bendroje įskaitoje S. Ambrulevičius ir A. Reed pirmą kartą šiame sezone įveikė didmeistrišką 200 balų ribą (201,05).
Lietuvos pora aplenkė net ir dabartinius Europos čempionus – Charlene Guignard ir Marco Fabbri iš Italijos (195,98).
Auksą įspūdingai išplėšė Prancūzijos atstovai Laurence Fournier Beaudry ir legendinis Guillaume Cizeronas (211,02). Jie reabilitavosi po ne pačios geriausios trumposios programos ir už laisvąją programą gavo net 133,02 balo.
G. Cizeronas anksčiau čiuoždavo su Gabriella Papadakis – jie tapo olimpiniais čempionais, penkiskart pasaulio ir penkiskart Europos čempionais.
Pasaulio ir Europos čempionatų bronzos medalininkai britai Lilah Fear ir Lewisas Gibsonas lyderiavo po ritminės programos, bet savo persvarą išbarstė ir tenkinosi sidabru (210,24).
Šokių ant ledo varžybų rezultatai:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!