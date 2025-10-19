Valdo Dambrausko auklėtiniai kvėpuoja lyderiams į nugarą

Lietuvio auklėtiniai namuose 3:0 susitvarkė su „Zira“ klubo futbolininkais.
Pirmus du įvarčius „Sabah“ pelnė pačioje pirmojo kėlinio pabaigoje, o galutinai pergalę įtvirtino 75 minutę.
Po šios pergalės Baku klubas su 14 taškų rikiuojasi ketvirtoje lygos vietoje, bet vos dviem taškais atsilieka nuo pirmaujančio „Qarabag“ klubo.
