TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Valdo Dambrausko auklėtiniai kvėpuoja lyderiams į nugarą

2025-10-19 23:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 23:17

Azerbaidžano „Premier“ lygoje Valdo Dambrausko treniruojamas Baku „Sabah“ klubas pasiekė užtikrintą pergalę.

Valdas Dambrauskas | Klubo nuotr.

Azerbaidžano „Premier“ lygoje Valdo Dambrausko treniruojamas Baku „Sabah“ klubas pasiekė užtikrintą pergalę.

1

Lietuvio auklėtiniai namuose 3:0 susitvarkė su „Zira“ klubo futbolininkais.

Pirmus du įvarčius „Sabah“ pelnė pačioje pirmojo kėlinio pabaigoje, o galutinai pergalę įtvirtino 75 minutę.

Po šios pergalės Baku klubas su 14 taškų rikiuojasi ketvirtoje lygos vietoje, bet vos dviem taškais atsilieka nuo pirmaujančio „Qarabag“ klubo.

