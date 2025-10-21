Klaipėdoje įvyko rekordinis Lietuvos jaunimo padelio čempionatas

Ypatingai sėkmingai šiame čempionate pasirodė Klaipėdos, Slėnio padelio akademijos auklėtiniai, kurie iškovojo pusę visų medalių komplektų.
2025 m. Lietuvos jaunimo padelio čempionato prizininkai
U10 Vaikinai
1. Teodoras Mameniškis – Jokūbas Čiapas (Klaipėda)
2. Herkus Šeputis – Arnas Mažutis (Klaipėda)
3. Patrik Čepulkovski – Elijus Šukys (Vilnius)
U10 Merginos
1. Andrėja Jagminaitė – Austėja Kizlaitė (Šiauliai / Panevėžys)
2. Gabija Tarozaitė – Fausta Šimkevičiūtė (Klaipėda)
3. Dominyka Kriščiūnaitė – Ugnė Žižniauskaitėtė (Vilnius)
U12 Vaikinai
1. Matas Paulikaitis – Liutauras Mameniškis (Klaipėda)
2. Jokūbas Čiapas – Armandas Dainius (Klaipėda)
3. Adomas Augustas Kliukas – Artiom Usov (Vilnius / Klaipėda)
U12 Merginos
1. Marija Maskoliūnaitė – Ana Šepetauskaitė (Vilnius)
2. Melita Bazevičiūtė – Karina Ablikova (Klaipėda)
3. Lyja Sipavičiūtė – Viltė Mincytė (Vilnius)
U14 Vaikinai
1. Jonas Bagdonas – Vilius Šiurna (Klaipėda / Vilnius)
2. Nemunas Žemelis – Jonathan Pedro Vilkas Barcelos (Kaunas)
3. Laurynas Macijauskas – Vytautas Šimkus (Vilnius)
U14 Merginos
1. Adrija Butkutė – Marija Latauskaitė (Klaipėda)
2. Melita Bazevičiūtė – Karina Ablikova (Klaipėda)
3. Milda Česnulevičiūtė – Ugnė Pliukštaitė (Vilnius)
U16 Vaikinai
1. Adomas Liutauras Straznickas – Mikas Mikėlenas (Vilnius / Šiauliai)
2. Dovydas Vaškelis – Saimonas Žiukas (Vilnius)
3. Laurynas Macijauskas – Danielius Tekorius (Vilnius)
U16 Merginos
1. Adrija Butkutė – Marija Latauskaitė (Klaipėda)
2. Eva Slavinskaitė – Ugnė Girdžiūtė (Vilnius)
3. Deimantė Sugintaitė – Gustė Šimkevičiūtė (Klaipėda)
U18 Vaikinai
1. Orestas Buntis – Kaj Pirogov (Kaunas)
2. Adomas Liutauras Straznickas – Mikas Mikėlenas (Vilnius / Šiauliai)
3. Majus Bazevičius – Domas Kanopa (Klaipėda)
„Šis čempionatas – reikšmingas žingsnis Lietuvos jaunimo padelio sporto raidoje. Rekordinis dalyvių skaičius atskleidžia augantį šio sporto populiarumą visoje šalyje. Džiaugiamės jaunimo susidomėjimu padelio, bei greitu tobulėjimu“, – sakė Slėnio padelio akademija vadovas Jonas Bazevičius.
