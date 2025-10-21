Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Klaipėdoje įvyko rekordinis Lietuvos jaunimo padelio čempionatas

2025-10-21 12:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-21 12:49

2025 m. spalio 18–19 d. Klaipėdoje, Padelio namų arenoje, surengtas rekordinis Lietuvos jaunimo padelio čempionatas, kuriame varžėsi net 200 dalyvių iš visos šalies. Sportininkai varžėsi penkiose vaikinų ir penkiose merginų amžiaus grupėse.

Lietuvos jaunimo padelio čempionatas | Organizatorių nuotr.

2025 m. spalio 18–19 d. Klaipėdoje, Padelio namų arenoje, surengtas rekordinis Lietuvos jaunimo padelio čempionatas, kuriame varžėsi net 200 dalyvių iš visos šalies. Sportininkai varžėsi penkiose vaikinų ir penkiose merginų amžiaus grupėse.

REKLAMA
0

Ypatingai sėkmingai šiame čempionate pasirodė Klaipėdos, Slėnio padelio akademijos auklėtiniai, kurie iškovojo pusę visų medalių komplektų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2025 m. Lietuvos jaunimo padelio čempionato prizininkai

U10 Vaikinai

1. Teodoras Mameniškis – Jokūbas Čiapas (Klaipėda)

2. Herkus Šeputis – Arnas Mažutis (Klaipėda)

3. Patrik Čepulkovski – Elijus Šukys (Vilnius)

U10 Merginos

1. Andrėja Jagminaitė – Austėja Kizlaitė (Šiauliai / Panevėžys)

2. Gabija Tarozaitė – Fausta Šimkevičiūtė (Klaipėda)

3. Dominyka Kriščiūnaitė – Ugnė Žižniauskaitėtė (Vilnius)

U12 Vaikinai

1. Matas Paulikaitis – Liutauras Mameniškis (Klaipėda)

2. Jokūbas Čiapas – Armandas Dainius (Klaipėda)

3. Adomas Augustas Kliukas – Artiom Usov (Vilnius / Klaipėda)

U12 Merginos

1. Marija Maskoliūnaitė – Ana Šepetauskaitė (Vilnius)

2. Melita Bazevičiūtė – Karina Ablikova (Klaipėda)

3. Lyja Sipavičiūtė – Viltė Mincytė (Vilnius)

U14 Vaikinai

1. Jonas Bagdonas – Vilius Šiurna (Klaipėda / Vilnius)

2. Nemunas Žemelis – Jonathan Pedro Vilkas Barcelos (Kaunas)

3. Laurynas Macijauskas – Vytautas Šimkus (Vilnius)

U14 Merginos

1. Adrija Butkutė – Marija Latauskaitė (Klaipėda)

2. Melita Bazevičiūtė – Karina Ablikova (Klaipėda)

3. Milda Česnulevičiūtė – Ugnė Pliukštaitė (Vilnius)

U16 Vaikinai

1. Adomas Liutauras Straznickas – Mikas Mikėlenas (Vilnius / Šiauliai)

2. Dovydas Vaškelis – Saimonas Žiukas (Vilnius)

3. Laurynas Macijauskas – Danielius Tekorius (Vilnius)

U16 Merginos

1. Adrija Butkutė – Marija Latauskaitė (Klaipėda)

2. Eva Slavinskaitė – Ugnė Girdžiūtė (Vilnius)

3. Deimantė Sugintaitė – Gustė Šimkevičiūtė (Klaipėda)

U18 Vaikinai

1. Orestas Buntis – Kaj Pirogov (Kaunas)

2. Adomas Liutauras Straznickas – Mikas Mikėlenas (Vilnius / Šiauliai)

3. Majus Bazevičius – Domas Kanopa (Klaipėda)

„Šis čempionatas – reikšmingas žingsnis Lietuvos jaunimo padelio sporto raidoje. Rekordinis dalyvių skaičius atskleidžia augantį šio sporto populiarumą visoje šalyje. Džiaugiamės jaunimo susidomėjimu padelio, bei greitu tobulėjimu“, – sakė Slėnio padelio akademija vadovas Jonas Bazevičius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų