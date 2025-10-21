Jurgenas Kloppas neatmeta galimybės ateityje vėl vadovauti „Liverpool“

„Sakiau, kad nieko netreniruosiu kitos komandos Anglijoje. Taigi, jei sugrįšiu, tai bus „Liverpool“. Todėl teoriškai tai yra įmanoma. Man patinka tai, ką dabar darau, nepasiilgau treniravimo. Man to netrūksta.
Man netrūksta dviejų su puse ar trijų valandų stovėjimo lietuje. Nepasiilgau spaudos konferencijų tris kartus per savaitę, 10–12 interviu per savaitę, nepasiilgau to. Nepasiilgau būti persirengimo kambaryje, nes treniravau apie 1080 rungtynių.
Man 58-eri metai. Tai reiškia, kad sprendimą galėsiu priimti po keleto metų. Jei tai reikėtų padaryti dabar, daugiau netreniruočiau, tačiau ačiū Dievui, kad to padaryti nereikia. Galiu tiesiog pamatyti, ką atneš ateitis“, – pripažino vokietis.
Priminsime, jog J. Kloppas paliko „Liverpool“ po devynerių sėkmingų metų. Nuo to laiko jis prisijungė prie „Red Bull“, kur dirba pasaulinio futbolo vadovu.
