Slotas po ketvirto iš eilės „Liverpool“ pralaimėjimo įsitikinęs, jog pasitikėjimo komandoje neprarasta

„Manau, kad būdamas treneriu nuolat susiduri su iššūkiais. Kai pradedi karjerą, susiduri su iššūkiu būdamas nauju treneriu ir tada reikia laimėti rungtynes. Kai tau gerai sekasi, pereini į didesnį klubą, žmonės laukia pažiūrėti, kaip jam ten seksis.
Tada, kai imiesi tapti Jurgeno Kloppo įpėdiniu, žmonės sako, kad tai yra didžiausias iššūkis, su kuriuo kada nors teko susidurti. O dabar pralaimėjome keturis kartus iš eilės, o tai taip pat yra iššūkis.
Futbolo trenerio gyvenimas yra nuolatinis iššūkis. Jei laimi rungtynes, nori ir toliau laimėti. Jei pralaimi, nori vėl pradėti laimėti. Ar prarandame pasitikėjimą savimi? Šiuo metu nematau, kad taip būtų, nes kiekvienų pralaimėtų rungtynių antruose kėliniuose sugebėjome susikurti neįtikėtiną kiekį progų“, – teigė strategas.
„Raudonieji“ artimiausias rungtynes žais trečiadienį, kai Čempionų lygoje susitiks su Frankfurto „Eintracht“". „Liverpool“ sieks išvengti penkių iš eilės pralaimėtų rungtynių pirmą kartą nuo 1953 m.
