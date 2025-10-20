Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Slotas po ketvirto iš eilės „Liverpool“ pralaimėjimo įsitikinęs, jog pasitikėjimo komandoje neprarasta

2025-10-20 12:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-20 12:16

„Liverpool“ Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse namuose 1:2 nusileido „Manchester United“ futbolininkams ir patyrė ketvirtą pralaimėjimą iš eilės. „Raudonųjų“ vyriausiasis Arne Slotas pripažino, jog šiuo metu susiduria su tam tikru iššūkiu.

Arne Slotas | Scanpix nuotr.

„Liverpool“ Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse namuose 1:2 nusileido „Manchester United“ futbolininkams ir patyrė ketvirtą pralaimėjimą iš eilės. „Raudonųjų“ vyriausiasis Arne Slotas pripažino, jog šiuo metu susiduria su tam tikru iššūkiu.

REKLAMA
0

„Manau, kad būdamas treneriu nuolat susiduri su iššūkiais. Kai pradedi karjerą, susiduri su iššūkiu būdamas nauju treneriu ir tada reikia laimėti rungtynes. Kai tau gerai sekasi, pereini į didesnį klubą, žmonės laukia pažiūrėti, kaip jam ten seksis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tada, kai imiesi tapti Jurgeno Kloppo įpėdiniu, žmonės sako, kad tai yra didžiausias iššūkis, su kuriuo kada nors teko susidurti. O dabar pralaimėjome keturis kartus iš eilės, o tai taip pat yra iššūkis.

REKLAMA
REKLAMA

Futbolo trenerio gyvenimas yra nuolatinis iššūkis. Jei laimi rungtynes, nori ir toliau laimėti. Jei pralaimi, nori vėl pradėti laimėti. Ar prarandame pasitikėjimą savimi? Šiuo metu nematau, kad taip būtų, nes kiekvienų pralaimėtų rungtynių antruose kėliniuose sugebėjome susikurti neįtikėtiną kiekį progų“, – teigė strategas.

„Raudonieji“ artimiausias rungtynes žais trečiadienį, kai Čempionų lygoje susitiks su Frankfurto „Eintracht“". „Liverpool“ sieks išvengti penkių iš eilės pralaimėtų rungtynių pirmą kartą nuo 1953 m.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų