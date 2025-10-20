Kalendorius
Lietuvos U-15 futbolo rinktinė neprilygo lenkams

2025-10-20 12:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-20 12:01

Lietuvos vaikinų U15 rinktinė Bulgarijoje sužaidė antrąsias rungtynes UEFA Development turnyre.

Lietuvos U-15 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Lietuvos vaikinų U15 rinktinė Bulgarijoje sužaidė antrąsias rungtynes UEFA Development turnyre.

0

Dominyko Galkevičiaus auklėtiniai skaudžiai 0:5 (0:2) pralaimėjo Lenkijos bendraamžiams. Priminsime, kad pirmame mače lietuvaičiai po baudinių nusileido šeimininkams bulgarams, o pasirodymą trečiadienį baigs rungtynėmis su Slovakija.

Priminsime, kad UEFA Development turnyrai yra skirti jauniems futbolininkams gauti tarptautinių rungtynių patirties, šiuose turnyruose visi futbolininkai turi sužaisti panašų minučių skaičių.

Sekmadienio rungtynėse lenkai pamatus pergalei pasiklojo per dvi atkarpas. Pirmame kėlinyje jie pasižymėjo dukart per penkias minutes, o dar du smūgius pridėjo iškart po pertraukos.

Tuo tarpu mūsiškiams įveikti varžovų gynybos šįkart taip ir nepavyko.

UEFA Development U15 rinktinių turnyras

Lietuva – Lenkija 0:5 (0:2)

Nacionalinė bazė „Boyana“, Sofija;

Įvarčiai: 34 min. Szymon Jarczyk, 39 min. Fryderyk Paprocki, 46 min. Ksawery Słota, 48 min. Filip Reszka, 88 min. Mateusz Jadachowski (Lenkija).

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Krystian Kazakevič, Jokūbas Jasulevičius (72 min. Ignas Satkevičius), Lukas Reniger (61 min. Matas Perštialis), Kristupas Kuodis (54 min. Emilis Strižinas), Justas Šluta (72 min. Elijus Petrauskas), Gytis Januševičius (54 min. Danielius Avraam), Ignas Venslauskas (54 min. Rojus Česnauskis), Nojus Mikalauskas, Kipras Zenkovas, Domantas Valantinas (72 min. Gediminas Runkauskas), Nikita Pantiuchin (61 min. Kristijonas Petrauskas).

Atsargoje: Jokūbas Milius.

Likęs Lietuvos rinktinės tvarkaraštis turnyre:

Spalio 22 diena (trečiadienis)

11.00 val. Slovakija – Lietuva.

