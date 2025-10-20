Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Italijos antrosios lygos rungtynes aptemdė mirtinas išpuolis prieš aistruolių autobusą

2025-10-20 11:43 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-20 11:43

Tragiškai baigėsi Italijos antrosios lygos mačas tarp Pistojos „Estra“ (4/2) ir Riečio „RSR Sebastiani“ (4/2).

Autobuso užpuolimas Italijoje baigėsi mirtimi

Pistojos klubas išvykoje triumfavo 88:73 (22:22, 29:18, 21:22, 16:11) ir tai iššaukė aistras už arenos ribų.

Riečio klubui 14 taškų surinko buvęs Vilniaus „Ryto“ puolėjas Jarvis Williamsas (5 atk. kam.), nugalėtojams 25 taškus sumetė Seneca Knightas (4/5 tritaškių), 22 – Jazzas Johnsonas (3/4 tritaškių).

Vis dėlto tai užgožė incidentas po mačo – rungtynių baigtimi nepatenkinti „RSR Sebastiani“ gerbėjai surengė išpuolį prieš svečių aistruolius gabenusį autobusą.

Transporto priemonė buvo apmėtyta plytomis ir akmenimis, išpuolio metu mirtinai sužalotas autobuso vairuotojas. Į įvykio vietą atvykusios tarnybos galėjo tik konstatuoti vyro mirtį, pradėtas incidento tyrimas.

„Nėra žodžių, kurie galėtų apibūdinti tai, kas nutiko. Tai – nusikaltimas. Tylos minutė, visos mano mintys yra su auka ir jo artimaisiais, kuriems reiškiu didžiausią užuojautą. Lyga, kartu su Italijos krepšinio federacija, atidžiai stebės incidento tyrimą“, – pasirodžius liūdnoms žinioms teigė lygos prezidentas Francesco Maiorana.

Šioje lygoje sezoną pradėjo du lietuviai – Regimantas Miniotas (Pezaro „Victoria Libertas“) ir Paulius Sorokas (Bolonijos „Fortitudo“). Nė vienas iš jų liūdnai pasižymėjusių Riečio klubo gerbėjų nesutiks iki gruodžio.

