Italijos antrosios lygos rungtynes aptemdė mirtinas išpuolis prieš aistruolių autobusą

Pistojos klubas išvykoje triumfavo 88:73 (22:22, 29:18, 21:22, 16:11) ir tai iššaukė aistras už arenos ribų.
Riečio klubui 14 taškų surinko buvęs Vilniaus „Ryto“ puolėjas Jarvis Williamsas (5 atk. kam.), nugalėtojams 25 taškus sumetė Seneca Knightas (4/5 tritaškių), 22 – Jazzas Johnsonas (3/4 tritaškių).
Vis dėlto tai užgožė incidentas po mačo – rungtynių baigtimi nepatenkinti „RSR Sebastiani“ gerbėjai surengė išpuolį prieš svečių aistruolius gabenusį autobusą.
Transporto priemonė buvo apmėtyta plytomis ir akmenimis, išpuolio metu mirtinai sužalotas autobuso vairuotojas. Į įvykio vietą atvykusios tarnybos galėjo tik konstatuoti vyro mirtį, pradėtas incidento tyrimas.
„Nėra žodžių, kurie galėtų apibūdinti tai, kas nutiko. Tai – nusikaltimas. Tylos minutė, visos mano mintys yra su auka ir jo artimaisiais, kuriems reiškiu didžiausią užuojautą. Lyga, kartu su Italijos krepšinio federacija, atidžiai stebės incidento tyrimą“, – pasirodžius liūdnoms žinioms teigė lygos prezidentas Francesco Maiorana.
Šioje lygoje sezoną pradėjo du lietuviai – Regimantas Miniotas (Pezaro „Victoria Libertas“) ir Paulius Sorokas (Bolonijos „Fortitudo“). Nė vienas iš jų liūdnai pasižymėjusių Riečio klubo gerbėjų nesutiks iki gruodžio.
