Fernandesas po pergalės „Anfield“ stadione gynė Amorimo strategiją

„Mes visada tikime sistema, nesvarbu, ar laimime, ar pralaimime, bet svarbiausia yra daryti teisingus dalykus tinkamais momentais. Buvo akimirkų, kai turėjome kentėti ir tai padarėme, todėl svarbiausia yra daryti tą patį ir tikėti, kad tai, ką ruošėmės, atneš mums pergalę.
Žinome, kad šiam klubui keliami lūkesčiai yra dideli ir turime laimėti kiekvienas rungtynes. Visi nerimavo dėl šių dviejų pergalių iš eilės, tačiau dabar turime sutelkti dėmesį į kitas rungtynes. Ši pergalė mums yra labai svarbi, nes ji leidžia priartėti turnyrinėje lentelėje ir būti netoli nuo norimos vietos“, – kalbėjo portugalas.
„Raudonieji velniai“ artimiausias rungtynes žais spalio 25-ąją dieną, kai „Premier“ lygoje susitiks su „Brighton“ futbolininkais.
