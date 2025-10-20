Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Fernandesas po pergalės „Anfield“ stadione gynė Amorimo strategiją

2025-10-20 11:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-20 11:35

„Manchester United“ Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 2:1 įveikė „Liverpool“ futbolininkus ir pirmą kartą nuo 2016 m. triumfavo „Anfield“ stadione. „Raudonųjų velnių“ kapitonas Bruno Fernandesas po šio principinio susitikimo gynė vyriausiojo trenerio Rubeno Amorimo taktiką.

„Manchester United“ Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 2:1 įveikė „Liverpool“ futbolininkus ir pirmą kartą nuo 2016 m. triumfavo „Anfield“ stadione. „Raudonųjų velnių“ kapitonas Bruno Fernandesas po šio principinio susitikimo gynė vyriausiojo trenerio Rubeno Amorimo taktiką.

0

„Mes visada tikime sistema, nesvarbu, ar laimime, ar pralaimime, bet svarbiausia yra daryti teisingus dalykus tinkamais momentais. Buvo akimirkų, kai turėjome kentėti ir tai padarėme, todėl svarbiausia yra daryti tą patį ir tikėti, kad tai, ką ruošėmės, atneš mums pergalę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žinome, kad šiam klubui keliami lūkesčiai yra dideli ir turime laimėti kiekvienas rungtynes. Visi nerimavo dėl šių dviejų pergalių iš eilės, tačiau dabar turime sutelkti dėmesį į kitas rungtynes. Ši pergalė mums yra labai svarbi, nes ji leidžia priartėti turnyrinėje lentelėje ir būti netoli nuo norimos vietos“, – kalbėjo portugalas.

„Raudonieji velniai“ artimiausias rungtynes žais spalio 25-ąją dieną, kai „Premier“ lygoje susitiks su „Brighton“ futbolininkais.

