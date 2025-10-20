Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

Prie vairo stoja „Nottingham Forest“ jau ne kartą „Premier“ lygoje dirbęs strategas

2025-10-20 17:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-20 17:58

Po vos 39 dienų prie „Nottingham Forest“ vairo iš pareigų buvo atleistas Ange`as Postecoglou, o klubas žaibiškai pradėjo ieškoti naujo vedlio – juo tapti artimiausiu metu turėtų buvęs „Burnley“ bei „Everton“ strategas Seanas Dyche‘as.

Seanas Dyche | Scanpix nuotr.

Po vos 39 dienų prie „Nottingham Forest" vairo iš pareigų buvo atleistas Ange`as Postecoglou, o klubas žaibiškai pradėjo ieškoti naujo vedlio – juo tapti artimiausiu metu turėtų buvęs „Burnley" bei „Everton" strategas Seanas Dyche'as.

0

Kaip praneša „Sky Sports“ ir „The Athletic“, derybos su S. Dyche‘u baigiamos, o oficialus paskyrimas į trenerio postą gali būti įtvirtintas jau šiandien, kad specialistas spėtų pasiruošti ketvirtadienį laukiančioms UEFA Europos lygos rungtynėms su „Porto“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis pokytis klube įvyko po to, kai A. Postecoglou nesugebėjo laimėti nė vieno iš aštuonių vadovautų mačų. Australas atleidimo sulaukė po 3:0 pralaimėjimo namuose prieš „Chelsea“, taip tapdamas trumpiausiai „Premier“ lygoje dirbusiu pagrindiniu treneriu per visą istoriją.

S. Dyche‘as buvo vienas iš kelių kandidatų, taip pat svarstytas ir Roberto Mancini bei Marco Silva, tačiau S. Dyche‘o patirtis „Premier“ lygoje ir artimas ryšys su „Forest“ lėmė favorito poziciją derybose.

Nors S. Dyche‘as dažniausiai vadintas „gaisrų gesintoju“, jo šūkiu šįkart tampa stabilumo grąžinimas ir tvarkos atkūrimas. Jis klube žinomas dar nuo jaunystės laikų, o du pagrindiniai asistentai, Steve‘as Stone‘as ir Ianas Woanas, taip pat išaugo „Forest“ gretose ir potencialiai prisijungs prie štabo. Numatoma, kad būtent S. Dyche‘o užduotis bus atstatyti discipliną, mobilizuoti žaidėjus ir bandyti išgelbėti sezoną – po milijoninių investicijų ir didelių lūkesčių, „Forest“ dabar „Premier“ lygoje rikiuojasi 18-oje vietoje.

 

