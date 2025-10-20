Atskleista, kada į ringą turėtų grįžti jau daugiau nei metus nekovojęs Anthony Joshua

A. Joshua nebuvo žengęs į ringą nuo 2024 m. rugsėjo, kai patyrė skaudų nokautą prieš Danielį Dubois. Alkūnės operacija dėl ilgai besitęsusios traumos jį išlaikė už ringo ribų daugiau nei 13 mėnesių.
Vis dėlto šiuo metu jau pradėtos derybos dėl jo artimiausios kovos.
Praėjusį mėnesį Dubajuje įvyko A. Joshua ir vadybininko Eddie Hearno susitikimas, kuriame aptartos buvusio pasaulio sunkiasvorių čempiono galimybės kitoje kovoje.
Šiuo metu svarstoma galimybė surengti kovą stadione 2026 m. vasario mėnesį, nors A. Joshua dar iki tol galėtų pasirodyti mažesniame renginyje ir apšildyti pagrindinės kovos dalyvius.
„Yra galimybė, kad jis pasirodys dar šiais metais, – „iFL TV“ sakė E. Hearnas. – Greičiausiai tai mažai tikėtina, bet jis pasirengęs kovai ir jau pradėjo stovyklą.
Mes neplanuojame jam šiemet suteikti pagrindinės vakaro kovos, tačiau jei jis norės trumpesnės, mažiau reikšmingos kovos – galime tai padaryti.
Reikia nepamiršti, kad paskutinį kartą jis kovojo daugiau nei prieš metus. Kiekvieną kartą, kai jis žengia į ringą, turi kautis pilname stadione, prieš galingą varžovą.
Jo viduje yra ta dalis, kuri sako: „Tiesiog noriu išeiti į ringą. Man nereikia viso to triukšmo – tiesiog apvyniokite rankas ir leiskite kam nors trenkti.“
Mums nereikia pinigų – mums reikia pasiruošimo, kad būtume geriausi. Ir jeigu tokia tarpinė kova padės pasirengti vasariui, o ta kova nebus lengva, tai ją verta surengti.
Dar svarbiau – tai padės mums pasiekti geriausią formą prieš, tikimės, kovą su Tysonu Fury.“
A. Joshua nuo 2015 m. gegužės nėra kovojęs ne pagrindinėje vakaro kovoje – tada O2 arenoje jis nokautavo Keviną Johnsoną per renginį, kurio pagrindinėje kovoje susitiko Kelasl Brookas ir Frankie Gavinas.
„Matchroom“ organizacija gruodį planuoja kelis renginius – kai kurie jau paskelbti, kiti netrukus bus oficialiai patvirtinti.
Gruodžio 6 d. E. Hearno vadovaujama agentūra sugrįš į Monaką, kur vakaro pagrindinė kova vyks tarp Shabazo Masoudo ir Peterio McGrailo. Tuo metu kylanti žvaigždė Giorgio Visioli turėtų kovoti pagrindinėje kovoje dar viename renginyje prieš Kalėdas. Iki metų pabaigos planuojamas ir turnyras Afrikoje.
Šiuo metu A. Joshua komanda svarsto pasiūlymus dėl jo artimiausios kovos iš Ganos ir Nigerijos, tačiau dauguma diskusijų jau krypsta į 2026 metų datą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!