Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Rooney pataria „Liverpool“ startinėje sudėtyje rinktis Ekitike vietoje Isako

2025-10-20 12:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-20 12:35

Wayne‘as Rooney po „Liverpool“ patirto Anglijos „Premier“ lygoje pralaimėjimo prieš „Manchester United“ teigė, jog Alexanderis Isakas turėtų būti paliktas ant atsarginio žaidėjų suolelio, o jo vietą startinėje sudėtyje užimti Hugo Ekitike.

Alexanderis Isakas | Scanpix nuotr.

Wayne‘as Rooney po „Liverpool“ patirto Anglijos „Premier“ lygoje pralaimėjimo prieš „Manchester United“ teigė, jog Alexanderis Isakas turėtų būti paliktas ant atsarginio žaidėjų suolelio, o jo vietą startinėje sudėtyje užimti Hugo Ekitike.

REKLAMA
0

„Nežaisčiau su Isaku, nes jis neatrodė pasiruošęs nuo tada, kai atvyko iš „Newcastle Utd“. Jis nesitreniravo, nedalyvavo pasiruošime artėjančiam sezonui. Tai yra labai svarbu. Kai „Newcastle Utd“ treniravosi, jis tikriausiai sėdėjo namuose ir kalbėjosi telefonu su savo agentu, bandydamas įgyvendinti šį perėjimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Yra sunku, kai nedalyvauji pasiruošime artėjančiam sezonui. Jis galbūt tam ruošėsi pats, tačiau dabar moka už tai. Kalbant apie jo pasirodymus, jis nenusipelno žaisti rungtynėse vietoje Ekitike.

REKLAMA
REKLAMA

Arne Slotas laimėjo „Premier“ lygą, bet jis yra dar gana jaunas, jam 46 metai. Tai buvo pirmas kartas jo karjeros metu, kai pralaimėjo ketverias rungtynes iš eilės. Rungtynėse prieš „Man Utd“ būdamas prie šoninės linijos jis ginčijosi su teisėjais, to nebuvau iš jo matęs. Tai parodo, kad yra jaučiamas spaudimas“, – teigė W. Rooney.

„Liverpool“ po 8 sužaistų rungtynių turi surinkęs 15 taškų ir rikiuojasi trečioje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje bei nuo lyderio „Arsenal“ atsilieka 4 taškais.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų