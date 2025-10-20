Rooney pataria „Liverpool“ startinėje sudėtyje rinktis Ekitike vietoje Isako

„Nežaisčiau su Isaku, nes jis neatrodė pasiruošęs nuo tada, kai atvyko iš „Newcastle Utd“. Jis nesitreniravo, nedalyvavo pasiruošime artėjančiam sezonui. Tai yra labai svarbu. Kai „Newcastle Utd“ treniravosi, jis tikriausiai sėdėjo namuose ir kalbėjosi telefonu su savo agentu, bandydamas įgyvendinti šį perėjimą.
Yra sunku, kai nedalyvauji pasiruošime artėjančiam sezonui. Jis galbūt tam ruošėsi pats, tačiau dabar moka už tai. Kalbant apie jo pasirodymus, jis nenusipelno žaisti rungtynėse vietoje Ekitike.
Arne Slotas laimėjo „Premier“ lygą, bet jis yra dar gana jaunas, jam 46 metai. Tai buvo pirmas kartas jo karjeros metu, kai pralaimėjo ketverias rungtynes iš eilės. Rungtynėse prieš „Man Utd“ būdamas prie šoninės linijos jis ginčijosi su teisėjais, to nebuvau iš jo matęs. Tai parodo, kad yra jaučiamas spaudimas“, – teigė W. Rooney.
„Liverpool“ po 8 sužaistų rungtynių turi surinkęs 15 taškų ir rikiuojasi trečioje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje bei nuo lyderio „Arsenal“ atsilieka 4 taškais.
