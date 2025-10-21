Italų žiniasklaida kaltina teisėjus po šokiruojančio Europos čempionų fiasko: įtarimai krito ir ant lietuvės

Po ritminės programos mūsiškiai su 80,98 balo buvo antri, o laisvojoje programoje surinko 120,07 balo ir užėmė trečią vietą. Bendroje įskaitoje S. Ambrulevičius ir A. Reed pirmą kartą šiame sezone įveikė didmeistrišką 200 balų ribą (201,05).
Lietuvos pora aplenkė net ir dabartinius Europos čempionus – Charlene Guignard ir Marco Fabbri iš Italijos (195,98). Jie antrą dieną iš eilės liko šokiruoti dėl teisėjų įvertinimų ir vėl atsisakė bendrauti su žiniasklaida.
Italijoje po šių varžybų kilo didžiulis pasipiktinimas. Italijos žiniasklaida ir eiliniai fanai ėmė kaltinti teisėjus sabotažu. Buvo paskaičiuota, kad Ch. Guignard ir M. Fabbri tokio prasto rezultato ritminėje programoje nebuvo gavę nuo 2018 metų, neskaičiuojant pasirodymų, kuriuose jie padarė rimtesnes klaidas. Teisėjų įvertinimai Italijoje sukėlė itin didelį nerimą, nes šis sezonas yra olimpinis, o M. Fabbri su Ch. Guignard yra viena iš šeimininkų vilčių.
The last time Guignard/Fabbri got a RD score close to that without a major error was 2018…— Anything GOEs (@AnythingGOE) October 18, 2025
So if that doesn’t scream manipulation I don’t know what does 🤷♀️ https://t.co/B6fXVHRzsa
„Varžybos Prancūzijoje prilygo žemės drebėjimui. Mūsų pora ritminėje programoje užėmė tik 5-ą vietą, atsidurdama net už Sakartvelo poros – Daviso ir Smolkino. Laisvojoje programoje Fabbri su Guignard buvo 4-i. Ten juos aplenkė ne tik pagrindiniai varžovai Fear su Gibsonu, bet ir Allison Reed su Sauliumi Ambrulevičiumi, nors anksčiau juos mūsiškiai aplenkdavo didele persvara.
Tai sunkiai suvokiama situacija, kurią sukėlė neabejotinas teisėjų šališkumas. Nesigilinant į GOE elementų išpildymo vertinimą, didžiausią nerimą kėlė itin žemi programos komponentų įvertinimai. Vien čia mūsų veteranai ritminėje programoje gavo 2 balais mažiau nei įprastai, o laisvojoje – dar 3. Taigi, iš viso buvo prarasti 5 balai.
Visa tai būtų sunkiai suprantama, jei ne vienas faktas – visi tiesioginiai mūsiškių konkurentai Anžė varžybose, įskaitant ir Sakartvelo porą, yra iš Monrealio akademijos.
Tai dar ne viskas. 4 teisėjų nuomone (atkreipkite dėmesį į pilietybes) – Sakartvelo, Didžiosios Britanijos, Lietuvos ir Bulgarijos – Marco su Charlene praktiškai pagal visus programos komponentus buvo skirta tik 5-a vieta. Tai aiški tendencija. Pokytis pernelyg greitas ir drastiškas, kad jo negalėtume nepastebėti, tuo labiau, kad mūsų pora didesnių klaidų savo programoje nepadarė. Visi esame šio siaubingo žaidimo liudininkais, bet negalime nuleisti galvų. Reikia toliau dirbti, patobulinti keletą dalykų ir toliau bandyti kovoti prieš visus“, – rėžė italų „OA Sport“ portalas.
