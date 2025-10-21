Švenčionių meras Rimantas Klipčius: „Tikiuosi, konstruktyvaus darbo. Kitu atveju, jungsiuos prie Grigorijaus bado akcijos“

Kad nereiktų bendrauti facebook žinutėmis, tinklalaidė „FutbolasLT“ nusprendė pakalbinti tiek G. Kisel, tiek Švenčionių rajono merą Rimantą Klipčių. Apsikeitus kaltinimais vienas kitam, abu ringo dalyviai buvo paklausti, ką daryti, kad būtų išvengta absurdo?
„Kiekvienas žmogus turi teisę išreikšti nuomonę ir tikiu, kad dialogas yra efektyvesnis už kraštutines priemones, todėl, visų pirma, siūlau Grigorijui kalbėtis. Papildomai inicijuosiu sporto tarybos posėdį, kuriame sukviesiu visą futbolo bendruomenę. Tikiuosi, kad Grigorijus, pagaliau, atvyks. Labai noriu tikėti, kad Grigorijus nustos manipuliuoti tėvų ir vaikų jausmais, pradės konstruktyviai dirbti ir bendradarbiauti, bet jeigu to dalyko nepavyks, manau, kad jungsiuos prie Grigorijaus bado akcijos ir badausime drauge su juo“, - tinklalaidėje kalbėjo meras.
Visą pokalbį su konflikto dalyviais galite klausyti čia (nuo 1:06:25 val.):
