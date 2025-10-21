Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Švenčionių meras Rimantas Klipčius: „Tikiuosi, konstruktyvaus darbo. Kitu atveju, jungsiuos prie Grigorijaus bado akcijos“

2025-10-21 18:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-21 18:55

Praėjusį penktadienį Pabradės futbolo entuziastas, treneris Grigorijus Kisel savo facebook paskyroje kaltindamas politikus neveiksnumu, pažadėjo pradėti bado akciją, jei situacija nepasikeis. Šeštadienį meras pateikė 18-os punktų atsakymą.

Rimantas Klipčius | Asmeninio archyvo

Praėjusį penktadienį Pabradės futbolo entuziastas, treneris Grigorijus Kisel savo facebook paskyroje kaltindamas politikus neveiksnumu, pažadėjo pradėti bado akciją, jei situacija nepasikeis. Šeštadienį meras pateikė 18-os punktų atsakymą.

REKLAMA
0

Kad nereiktų bendrauti facebook žinutėmis, tinklalaidė „FutbolasLT“ nusprendė pakalbinti tiek G. Kisel, tiek Švenčionių rajono merą Rimantą Klipčių. Apsikeitus kaltinimais vienas kitam, abu ringo dalyviai buvo paklausti, ką daryti, kad būtų išvengta absurdo?

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kiekvienas žmogus turi teisę išreikšti nuomonę ir tikiu, kad dialogas yra efektyvesnis už kraštutines priemones, todėl, visų pirma, siūlau Grigorijui kalbėtis. Papildomai inicijuosiu sporto tarybos posėdį, kuriame sukviesiu visą futbolo bendruomenę. Tikiuosi, kad Grigorijus, pagaliau, atvyks. Labai noriu tikėti, kad Grigorijus nustos manipuliuoti tėvų ir vaikų jausmais, pradės konstruktyviai dirbti ir bendradarbiauti, bet jeigu to dalyko nepavyks, manau, kad jungsiuos prie Grigorijaus bado akcijos ir badausime drauge su juo“, - tinklalaidėje kalbėjo meras.

Visą pokalbį su konflikto dalyviais galite klausyti čia (nuo 1:06:25 val.):

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų