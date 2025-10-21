UFC kovoje – teisėjo klaida, chaosas narve ir garsaus „streamerio“ žinutė Dana White‘ui

Pirmojo raundo pabaigoje K. Nelsonas visiškai dominavo narve. M. Frevola gulėjo ant nugaros, praleido ne vieną smūgį į galvą, o likus 3 sek. iki raundo pabaigos įsikišo teisėjas Danas Miragliotta. Daug kam atrodė, kad teisėjas nutraukė kovą, kas būtų reiškę K. Nelsono pergalę techniniu nokautu.
Visgi, po kurį laiką trukusio chaoso kovotojams buvo pranešta, kad jie turės grįžti į narvą. Pasirodo, D. Miragliottai pasigirdo raundo pabaigos signalas ir jis išskyrė kovotojus tuo metu, kai dar buvo likusios 3 sek. iki raundo pabaigos.
Sportininkai tuomet pratęsė kovą, kuriai prireikė visų 3 raundų, o K. Nelsonas galiausiai laimėjo teisėjų sprendimu (30:27, 29:28, 29:28).
„Chaoso netrūko. Tuo metu mane užplūdo adrenalinas, aš jau galvojau, ką darysiu po kovos, džiaugiausi, kad po ilgos stovyklos grįšiu pas savo draugę ir vaikus. Tada man pasakė, kad kova nebaigta. Aš tuo metu jau buvau pavargęs, išeikvojau daug jėgų bandydamas pribaigti varžovą. Visgi, neturėjau kur dėtis – pasakiau sau, kad varžovas manęs nepalauš ir kad aš atlaikysiu tuos du raundus, jei jų reikės.
Kovą laimėjau ir ant teisėjo nepykstu. Danas yra geras vyrukas. Aišku, būtų maloniau laimėti techniniu nokautu, bet pergalė yra pergalė“, – sakė K. Nelsonas.
Teisėjo sprendimas daug nervų kainavo populiariam „streameriui“ Adinui Rossui. Jis, kaip ir daugelis fanų, pagalvojo, kad kova baigėsi pirmajame raunde ir džiūgavo, jog laimėjo lažybas, bet tada suprato, jog kova tęsis toliau. Įsiutęs „streameris“ tuomet skubėjo rašyti žinutę...UFC prezidentui Dana White‘ui.
Adin Ross texted Dana White after losing his bet because the ref pump faked a stoppage 😭 pic.twitter.com/z505ATZhPL— Happy Punch (@HappyPunch) October 19, 2025
