Per 74 sek. Jasudavicius sustabdžiusi Fiorot: „Neprivalau komentuoti teisėjo darbo, bet man sprendimas pasirodė geras“

🇫🇷 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐧 𝐅𝐢𝐨𝐫𝐨𝐭 tumba a Jasudavicius en poco más de un minuto y se resarce de la derrota contra Shevchenko#UFCVancouver #UFCHBOMax
J. Jasudavicius po kovos skundėsi dėl sustabdymo, tačiau pakartotiniai vaizdo įrašai aiškiai parodė, kad D. Miragliotta priėmė teisingą sprendimą. Šis rezultatas nutraukė penkių iš eilės J. Jasudavicius pergalių seriją ir ji pirmą kartą nuo 2023 metų patyrė pralaimėjimą.
„Jei man reikia kažką pasakyti šia tema, tai manau, kad teisėjas priėmė gerą sprendimą. Aš – ne teisėja, todėl neprivalau komentuoti teisėjo darbo, bet man pasirodė, kad sprendimas buvo priimtas tinkamu laiku“, – sakė M. Fiorot.
Kai kurie sirgaliai po kovos laikėsi kitos nuomonės ir manė, kad teisėjas kiek paskubėjo, nes J. Jasudavicius dar buvo sugriebusi varžovei už kojos ir bandė kažkaip gelbėtis.
Pati J. Jasudavicius po kovos savo „instagram“ paskyroje tik atsiprašė Kanados sirgalių.
M. Fiorot prieš kovą su J. Jasudavicius nusprendė palikti Prancūziją ir atvyko treniruotis į „Tristar Gym“ salę pas Firasą Zahabi, kuris geriausiai žinomas kaip legendinio Georgeso St-Pierre‘o treneris.
„Tai buvo geriausias sprendimas mano gyvenime. Šiandien pamatėte to sprendimo vaisius“, – kalbėjo prancūzė.
M. Fiorot taip pat atsisakė įvardyti, su kuo norėtų susitikti kitoje kovoje. Anot prancūzės, ji sutiks kautis su bet kuo, ką jai pasiūlys UFC kovų sudarinėtojai.
„Tiesą pasakius, man nerūpi, kas bus kita mano varžovė. Aš tiesiog noriu grįžti į narvą kaip įmanoma greičiau. Kad ir kokią varžovę UFC man parinks, aš sutiksiu kautis“, – pridėjo M. Fiorot.
