Retą sprendimą UFC kovoje priėmęs Reinierio de Ridderio treneris paaiškino, kodėl nutraukė kovą

Tai yra itin retas reiškinys UFC organizacijoje, todėl R. De Ridderio treneris Harunas Ozkanas nusprendė paaiškinti tokį sprendimą.
„Paprastai nesidaliju asmeniniais dalykais, tačiau šįkart jaučiu pareigą paaiškinti visiems, kurie mus palaiko.
Visų pirma, ačiū už neįtikėtiną palaikymą. Šie metai buvo beprotiški ir labai įtempti. Vakar vakaras susiklostė ne taip, kaip norėjome. Po labai gero starto pirmajame raunde viskas pradėjo slysti iš rankų – po antrojo raundo smūgių nebesugebėjome atsigauti.
Sprendimą nutraukti kovą po ketvirtojo raundo priėmiau aš. Visiškai prisiimu atsakomybę – tuo momentu tai buvo teisingas sprendimas. Tai niekada nėra lengva, bet kartais kitaip negali.
Mano darbas – ne tik treniruoti, bet ir rūpintis savo kovotojo sveikata. Su Reinieru dirbu beveik visą jo karjerą ir mačiau per daug ženklų, kurie privertė mane įsikišti. Jei būčiau leidęs jam tęsti, jis būtų kovojęs toliau.
Užuot rizikavęs beprasme žala, nusprendžiau viską sustabdyti ir grįžti namo kuo sveikesniem. Gyvensime, kad kovotume kitą dieną.“
Treneris pabrėžė, kad sustabdant kovą svarbiausia buvo sveikata.
„Man visiškai nesvarbu, ar patiksiu kitiems, jei tai kainuos žmogaus sveikatą, – tęsė H. Ozkanas. – Yra labai plona riba tarp noro pasirodyti kietu ir noro išsaugoti savo sveikatą. Šis sportas gali būti žiaurus.
Kovotojai paaukoja labai daug – tiek narve, tiek už jo ribų. Todėl nėra jokio reikalo leisti papildomai žalai, jei jos galima išvengti. Daug kas pamiršta, kad jie irgi žmonės. Jokio pasiteisinimo šiam pralaimėjimui – žinojome, į ką einame.
Nesame patenkinti šiuo pasirodymu, tačiau dabar svarbiausia – poilsis, analizė ir grįžimas kitais metais. Šie metai buvo įspūdingi, esame dėkingi už visus pakilimus ir nuosmukius.
Didžiuojuosi tavimi, mano broli. Mes nuėjome ilgą kelią. Ačiū visiems už palaikymą ir gražios dienos.“
Šis pralaimėjimas buvo pirmasis R. De Ridderio UFC karjeroje ir tapo rimtu smūgiu olandui, kuris iš pradžių turėjo kovoti su Anthony Hernandezu dėl galimos teisės tapti pretendentu į titulą. Dabar R. De Ridderis yra gerokai nutolęs nuo kovos dėl vidutinio svorio kategorijos čempiono diržo.
