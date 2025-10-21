Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC teisėjas „sudrebino“ internetą: negalėjo atitraukti akių nuo narvo merginos

2025-10-21 16:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-21 16:34

Po Vankuveryje (Kanada) surengto UFC turnyro teisėjas Jasonas Herzogas tapo tikra interneto žvaigžde.

Jasonas Herzogas | „Stop“ kadras

0

Vienas iš sirgalių užfiksavo momentą, kuriame J. Herzogas, panašu, negalėjo atitraukti akių nuo narvo merginos Jhenny Andrade.

„Vyrai bus vyrais“, – paskelbė sirgalius, o tas įrašas „sudrebino“ internetą ir buvo peržiūrėtas 10 mln. kartų.

Po kiek laiko į tą epizodą sureagavo ir pats J. Herzogas, palikęs pagarbą atiduodantį jaustuką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Brazilijoje gimusi 37-erių J. Andrade UFC narvo mergina dirba nuo 2013 m. Ji taip yra laimėjusi nemažai pergalių modelių varžybose, gali pasigirti „Mis San Paulas“ ir „Mis Rodeo America“ ir panašiais titulais.

Prieš maždaug dešimtmetį J. Andrade išgarsėjo, kai buvo pastebėta futbolo žvaigždės Neymaro draugijoje. Tiesa, tas romanas ilgai netruko.

