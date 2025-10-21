UFC teisėjas „sudrebino“ internetą: negalėjo atitraukti akių nuo narvo merginos

Vienas iš sirgalių užfiksavo momentą, kuriame J. Herzogas, panašu, negalėjo atitraukti akių nuo narvo merginos Jhenny Andrade.
„Vyrai bus vyrais“, – paskelbė sirgalius, o tas įrašas „sudrebino“ internetą ir buvo peržiūrėtas 10 mln. kartų.
Po kiek laiko į tą epizodą sureagavo ir pats J. Herzogas, palikęs pagarbą atiduodantį jaustuką.
October 19, 2025
Brazilijoje gimusi 37-erių J. Andrade UFC narvo mergina dirba nuo 2013 m. Ji taip yra laimėjusi nemažai pergalių modelių varžybose, gali pasigirti „Mis San Paulas“ ir „Mis Rodeo America“ ir panašiais titulais.
Prieš maždaug dešimtmetį J. Andrade išgarsėjo, kai buvo pastebėta futbolo žvaigždės Neymaro draugijoje. Tiesa, tas romanas ilgai netruko.
