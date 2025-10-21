Matas Vasiliauskas ITF teniso turnyre krito kvalifikacijos starte

Nedaug trūko, kad lietuvis pagal reitingą būtų patekęs tiesiai į pagrindinį etapą, tačiau galiausiai turėjo startuoti nuo kvalifikacijos, kur buvo pirmas pagal skirstymą. Deja, jau pirmajame rate M. Vasiliauskas 1:6, 2:6 neprilygo 21-erių šveicarui Nicolai Sennui (ITF-335).
Lietuviui tai buvo pirmas mačas po beveik mėnesio pertraukos. Rugsėjo pabaigoje M. Vasiliauskas atsisakė tęsti turnyrą Ispanijoje, vėliau nestartavo ir Graikijoje, nors burtų traukimo ceremonijoje jo pavardė buvo.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!