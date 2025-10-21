Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Matas Vasiliauskas ITF teniso turnyre krito kvalifikacijos starte

2025-10-21 14:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-21 14:44

Šios savaitės ITF serijos vyrų teniso turnyruose dalyvavo tik vienas Lietuvos atstovas – 23-ejų Matas Vasiliauskas (ATP-1253).

Matas Vasiliauskas | asmeninio archyvo nuotr.

Šios savaitės ITF serijos vyrų teniso turnyruose dalyvavo tik vienas Lietuvos atstovas – 23-ejų Matas Vasiliauskas (ATP-1253).

REKLAMA
0

Nedaug trūko, kad lietuvis pagal reitingą būtų patekęs tiesiai į pagrindinį etapą, tačiau galiausiai turėjo startuoti nuo kvalifikacijos, kur buvo pirmas pagal skirstymą. Deja, jau pirmajame rate M. Vasiliauskas 1:6, 2:6 neprilygo 21-erių šveicarui Nicolai Sennui (ITF-335).

Lietuviui tai buvo pirmas mačas po beveik mėnesio pertraukos. Rugsėjo pabaigoje M. Vasiliauskas atsisakė tęsti turnyrą Ispanijoje, vėliau nestartavo ir Graikijoje, nors burtų traukimo ceremonijoje jo pavardė buvo.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų