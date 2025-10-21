Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

FutbolasLT_S05E08: Čempionas Kalnietis, varžovų futsal EČ belaukiant ir bado žaidynės

2025-10-21 17:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-21 17:37

A lygos 31 turas oficialiai atsakė į klausimą – kas gi taps naujaisiais Lietuvos čempionais? Penktadienį „Kauno Žalgiris“ padarė savo darbą – įveikė FA „Šiauliai“ komandą, o jų čempionišką statusą šeštadienį įtvirtino Vilniaus „Riteriai“, nugalėję Kauno raj. FC „Hegelmann“. Tad visiškai pagrįstai „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjai – Aurimas Budraitis, Evaldas Gelumbauskas ir Naglis Miknevičius antradienį startavo nuo skambučio naujųjų čempionų klubo vadovui Mantui Kalniečiui ir tiesiai bei šviesiai paklausė: koks gi tas jausmas tapti čempionu prie kompiuterio ekrano?

FutbolasLT | Organizatorių nuotr.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savaime suprantama, kad klausimų buvo ir daugiau, ir net šiek tiek rimtesnių: apie komandos komplektaciją, „Kauno Žalgirio“ trenerių štabą, Manto Kalniečio vaidmenį ir atsakomybę, 2026 m. sezono gaires ir, be abejo, trečiadienį vyksiančias rungtynes su buvusiais čempionais – Vilniaus „Žalgirio“ futbolininkais.

Išgirdę atsakymus į visus klausimus „FutbolasLT“ kūrėjai pažadėjo kitą savaitę susisiekti ir su „Kauno Žalgirio“ vyriausiuoju treneriu Eivinu Černiausku, o po to nėrė į rudenines A lygos 31 turo bangas. Fotelių ekspertai aptarė netikėtą „Riterių“ paraišką į išlikimą A lygoje, kontroversišką baudinį ir lygiąsias Alytuje, nieko per daug nenuliūdinusias lygiąsias Gargžduose ir niekam nepatikusias lygiąsias Telšiuose, po to išrinko turo MVP trejetuką ir sudėliojo artimiausių dviejų A lygos turų rezultatus.

Po A lygos reikalų aptarimo iniciatyvos ėmėsi Aurimas Budraitis ir pirmą kartą „FutbolasLT“ tinklalaidės istorijoje į pokalbių ringą iškvietė du žmones: Švenčionių rajono merą Rimvydą Klipčių ir „Pabradės“ klubo trenerį Grigorijų Kiselį. Prieš kelias dienas Grigorijus savo Facebook paskyroje pasidalino informacija apie futbolo žmonėms kylančius sunkumus Švenčionyse ir Švenčionėliuose, taip pat ir apie apgailėtiną Pabradės futbolo infrastruktūros situaciją, bei pažadėjo pradėti bado streiką, jei Švenčionių rajono meras nesutiks su jo reikalavimais: suteikti salių treniruotėms 2–3 kartus per savaitę Švenčionyse ir Švenčionėliuose, leisti bendruomenei savanoriškai gerinti Pabradės stadiono būklę, Pabradės stadione įrengti šiltus persirengimo kambarius vaikams, įsteigti 2 futbolo trenerių darbo vietas Sporto centre, užtikrinti, kad futbolas vaikams būtų nemokamas – kaip ir kitos sporto šakos, surengti viešą susitikimą su bendruomene, savivaldybe, Švietimo skyriumi ir mokyklų vadovais – situacijai spręsti.

Aurimo iniciatyva surengtoje diskusijoje R. Klipčius ir G. Kiselis atsakė į abiejų šalių keliamus klausimus bei metamus kaltinimus, bei galiausiai sutarė diskusiją pratęsti artimiausiame Švenčionių rajono Sporto centro narių susirinkime, į kurį buvo pakviesti ir „FutbolasLT“ kūrėjai.

Po karšto Švenčionių rajono mero ir futbolo trenerio pokalbio, į eterį išėjo Lietuvos salės futbolo asociacijos direktorius Karolis Dieninis, pasidalinęs mintimis apie futsal sezono pradžią ir artėjantį Europos salės futbolo čempionatą. Kiek atvėsus emocijoms „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjai dar šiek tiek patrupino Lietuvos futbolo aktualijų, atsakė į žiūrovų klausimus ir atsisveikino iki kitos savaitės!

