UFC turnyro teisėjavimo klaida sukėlė pasipiktinimą: kaip teisėjai atsako už sprendimus?

Incidentas įvyko, kai Kyle’as Nelsonas pasiuntė Mattą Frevolą į parterį ir pradėjo smūgiuoti jam iš viršaus. Atrodė, kad M. Frevola jau nebegali gintis, todėl D. Miragliotta įsikišo ir sustabdė kovą, likus akimirkai iki gongo, skelbiančiam pirmojo raundo pabaigą.
Vis dėlto K. Nelsonas pergalę šventė neilgai – teisėjas netrukus pareiškė, kad ne sustabdė kovą, o tik atskyrė kovotojus raundo pabaigoje. Tačiau pakartojimai aiškiai parodė, kad tuo metu iki gongo buvo likusios trys sekundės. Ši klaida sukėlė žiūrovų nepasitenkinimą, bet D. Miragliotta toliau teisėjavo kitose vakaro kovose ir, tikėtina, nepatirs jokių pasekmių.
„Kas tie komisijos žmonės, ką jie išvis veikia? – komentuodamas teisėjų priežiūros trūkumą klausė UFC legenda Mattas Brownas. – Ką jie iš tikrųjų daro? Nežinau, koks jų darbas. Teoriškai žinau – jie turėtų užtikrinti, kad organizatoriai atliktų savo pareigas, kad kovotojai nebūtų apgaudinėjami, kad teisėjai ir kovos vertintojai būtų kvalifikuoti.
Bet ką jie daro iš tiesų? Man atrodo, nieko. Jie tiesiog daro tai, ką jiems sako UFC. Visi jie jau nupirkti ir parduoti.“
M. Brownas pripažino, kad teisėjų darbas itin nedėkingas – kai viskas vyksta gerai, niekas to nepastebi, o kai padaroma klaida, ji iškart išryškinama. Tačiau jis pabrėžė, kad teisėjai turi milžinišką įtaką kovų baigtims ir net kovotojų karjeroms, todėl, jo manymu, jie turėtų būti vertinami taip pat griežtai, kaip sportininkai, kuriuos jie prižiūri.
„Už klaidas turi būti pasekmės, – sakė M. Brownas. – Galbūt pirmą kartą jos neturi būti griežtos, bet tu vis tiek veiki žmonių gyvenimus. Prisiminkite mano kovą su Pete’u Sellu – tai buvo viena iš penkių baisiausių teisėjavimo klaidų istorijoje. Neturiu nieko prieš Yvesą Lavigne’ą, jis geras žmogus, bet tai buvo absoliučiai siaubinga. Kiek papildomų smūgių gavo P. Sellas, kuris ir taip visą gyvenimą patyrė daugybę smūgių?
Ne kartą esu sakęs – kas būtų, jei toje kovoje P. Sellas būtų metęs desperatišką smūgį ir mane nokautavęs? Nemanau, kad tai būtų įvykę, bet kovoje nutinka visko. Tokiu atveju mano gyvenimas būtų pasikeitęs. Visa mano UFC karjera būtų pasisukusi kita kryptimi, nors tuo metu maniau, kad kova jau sustabdyta. Ir dar niekada negirdėjau, kad už tokius dalykus teisėjai būtų patraukti atsakomybėn.“
Vienas garsiausių atvejų, kai teisėjas patyrė pasekmes dėl pasikartojančių klaidų, buvo Steve’as Mazzagatti. UFC vadovas Dana White’as daugelį metų jį viešai kritikavo už abejotinus sprendimus, kol galiausiai S. Mazzagatti dingo iš didžiųjų turnyrų, nors nė viena sporto komisija oficialiai nepaskelbė jokių drausminių veiksmų.
„Ir vėlgi, ar tai buvo komisijos sprendimas, ar tiesiog D. White’as pasakė: „Mes jo nebenorim“, o komisijos atsakė: „Kaip liepsi, karaliau Dana?“ – retoriškai klausė M. Brownas.
Pasak jo, tai rodo daug gilesnę problemą, su kuria susiduria MMA sportas. D. Miragliotta anksčiau buvo padaręs ir daugiau klaidų – balandį per Kansase vykusį UFC turnyrą jis du kartus sustabdė kovas per anksti, išgirdęs mušimą, kuris reiškia ne raundo pabaigą, o likusias 10 sekundžių.
„Tai ir yra esmė. Ką veikia tos prakeiktos komisijos? – piktinosi M. Brownas. – Ar jos dirba UFC, ar žmonėms? Kiek žinau, jos turėtų dirbti žmonėms. Tai valstybiniai tarnautojai, apmokami iš mūsų mokesčių, jie turėtų būti atsakingi visuomenei. Bet ką jie iš tikrųjų daro?
Jie – politikai, o tai jau viską pasako. Kai tik peržengi ribą ir patenki į viešąją erdvę, tampi bevertis ir nenaudingas žmonijai.“
UFC reguliavimo reikalų viceprezidentas Marcas Ratneris po kovos paaiškino, kad D. Miragliotta teigė išgirdęs gongo garsą, todėl sustabdęs K. Nelsono ir M. Frevolos kovą.
M. Brownas tik nusijuokė iš tokio paaiškinimo: „Negali sakyti, kad išgirdai gongą. Ar tu girdi balsus savo galvoje? Bent jau turėk geresnę priežastį. Už viską turi būti pasekmės – tik taip išlaikomi standartai.
Nes dabar teisėjams jokių pasekmių nėra. Tuo tarpu kovotojui pralaimėjimas reiškia ne tik pusę atlygio, bet ir įrašą karjeros statistikoje, mažesnį honorarą už kitą kovą. Pasekmės didžiulės. Reikia balanso – kitaip sistema neveikia.“
Šioje kovoje Vankuveryje K. Nelsonas galiausiai laimėjo teisėjų sprendimu (30:27, 29:28, 29:28).
