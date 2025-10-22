Sumuštas UFC kovotojas: priežastis – pribloškianti

Didžiosios Britanijos kovotojas, kuris paskutinėje savo kovoje 2024 m. liepą nugalėjo Gigą Chikadzę, jau daugiau nei metus nedalyvauja kovose. Pastaruoju metu jis išvyko į Kanadą treniruotis „dėl tam tikro tikslo“, tačiau ten susidūrė su smurtu – jį užpuolė keli asmenys.
A. Allenas šiuo metu užima šeštą vietą puslengvio svorio kategorijos reitinge, nepaisant ilgo priverstinio poilsio. Jo vieninteliai du pralaimėjimai UFC narve buvo patirti prieš nenugalėtąjį Movsarą Evlajevą ir buvusį čempioną Maxą Holloway.
Kol nekovoja, A. Allenas aktyviai kuria turinį „YouTube“ platformoje, kur turi daugiau nei 35 tūkst. sekėjų. Jo vaizdo įrašai dažniausiai susiję su kovos menais. Šiandien jis įkėlė naują vaizdo įrašą, kuriame apžvelgė artėjančią Tomo Aspinallo ir Cirylo Gane‘o dvikovą, tačiau iš pradžių turėjo paaiškinti matomus sužalojimus.
Vaizdo įraše buvo akivaizdu, kad jo veidas smarkiai sužeistas – kur kas labiau nei po įprastų treniruočių ar kovų. Kaip pats paaiškino, tai įvyko dėl incidento Monrealio gatvėse, kur jis buvo sumuštas, nes nemokėjo prancūzų kalbos.
„Šiuo metu esu Monrealyje, treniruojuosi ir mane gatvėje sumušė už tai, kad nekalbėjau prancūziškai, – pasakojo A. Allenas. – Mane užpuolė, nes nemokėjau prancūzų kalbos. Štai dėl ko matote šiuos mėlynes, bet nesijaudinkite.“
