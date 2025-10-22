Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Stebuklingas Dončičius „Lakers“ į pergalę neištempė

2025-10-22 08:37 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-22 08:37

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pergale startuoti nepavyko Los Andželo „Lakers“ (0/1) ekipai.

0

J.J.Redicko auklėtiniai namie 109:119 (22:28, 32:27, 25:35, 30:29) nusileido San Fransisko „Golden State Warriors“ (1/0).

Komandos startavo lygiu žaidimu, o pirmasis spurtas surengtas trečiajame kėlinyje, kai „Warriors“ atsiplėšė 73:58. Vėliau skirtumas tarp komandų svyravo, šeimininkai prisitraukė iki septynių taškų (107:114), bet intrigą pradangino Stepheno Curry tritaškis ir baudų metimai.

Los Andželo klubo neišgelbėjo Luka Dončičiaus šou – 41 minutė, 43 taškai (15/17 dvitaškių, 2/10 tritaškių, 7/10 baudų metimų), 12 atkovotų, 2 perimti ir 3 prarasti kamuoliai, 9 rezultatyvūs perdavimai, blokas ir pražanga.

Slovėnas šalia savęs dar neturėjo LeBrono Jameso. Veteranas dėl išialgijos pirmą kartą per 23 savo sezonus praleido pirmąjį mačą, o į rikiuotę grįžti turėtų lapkričio viduryje.

Skirtumas tarp komandų atsirado ties perimetru, kur „Lakers“ strigo (8/32, 25 procentai tritaškių), o „Warriors“ problemų neturėjo (17/40, 43 procentai).

„Karių“ lyderio etiketę iš S.Curry pasiskolino Jimmy Butleris – 35 minutės, 31 taškas (6/12 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 16/16 baudų metimų), 5 atkovoti, perimtas ir prarastas kamuolys, 4 rezultatyvūs perdavimai bei 4 pražangos.

Tradicijas puoselėja Draymondas Greenas, techninę pražangą užsidirbęs jau pirmajame kėlinyje, sėdėdamas ant suolo.

„Warriors“ artimiausią mačą sužais savo arenoje priimdami Denverio „Nuggets“, namie liekantys „Lakers“ sutiks Minesotos „Timberwolves“.

„Warriors“: Jimmy Butleris 31 (5 atk. kam., 4 rez. perd., 16/16 baud. met.), Stephenas Curry 23 (4 rez. perd., 3/9 tritaškių, 3 per. kam.), Buddy Hieldas (5/10 tritaškių) ir Jonathanas Kuminga (9 atk. kam., 6 rez. perd., 4/6 tritaškių) po 17, Draymondas Greenas 8 (7 atk. kam., 9 rez. perd.).

„Lakers“: Luka Dončičius 43 (12 atk. kam., 9 rez. perd., 15/17 dvitaškių, 2/10 tritaškių), Austinas Reavesas 26 (5 atk. kam., 9 rez. perd., 5 klaidos, 1/5 tritaškių), DeAndre Aytonas 10 (6 atk. kam., 4 klaidos), Marcusas Smartas ir Rui Hachimura (3/6 tritaškių) po 9.

