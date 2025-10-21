Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Jakučionis dėl traumos nežais NBA sezono starte

2025-10-21 21:39 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-21 21:39

Kasparui Jakučioniui debiuto Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) teks palaukti.

K.Jakučionis pirmą sezono mačą praleis (Scanpix nuotr.)

Kasparui Jakučioniui debiuto Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) teks palaukti.

0

Lietuvis nespėjo pasveikti po kirkšnies traumos ir nepadės Majamio „Heat“ rungtynėse su Orlando „Magic“.

19 metų 198 cm ūgio lietuvis atstovavo Ilinojaus universiteto „Fighting Illini“ ir vieninteliame savo Nacionalinės koledžų atletų asociacijos (NCAA) sezone per 32 minutes rinko 15 taškų (32 procentai tritaškių), 5,7 atkovoto kamuolio bei 4,7 rezultatyvaus perdavimo.

Jis „Heat“ pašauktas 20-uoju šaukimu.

