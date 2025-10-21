Jakučionis dėl traumos nežais NBA sezono starte

Lietuvis nespėjo pasveikti po kirkšnies traumos ir nepadės Majamio „Heat“ rungtynėse su Orlando „Magic“.
19 metų 198 cm ūgio lietuvis atstovavo Ilinojaus universiteto „Fighting Illini“ ir vieninteliame savo Nacionalinės koledžų atletų asociacijos (NCAA) sezone per 32 minutes rinko 15 taškų (32 procentai tritaškių), 5,7 atkovoto kamuolio bei 4,7 rezultatyvaus perdavimo.
Jis „Heat“ pašauktas 20-uoju šaukimu.
