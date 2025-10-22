NBA sezono atidarymas: „Thunder“ laimėjo dviejų pratęsimų trilerį ir pasidabino čempionų žiedais

Čempionai specialioje ceremonijoje išsidalino savo žiedus, o šventę pasaldino po dviejų pratęsimų parklupdydami Hjustono „Rockets“ (0/1) – 125:124 (27:30, 24:27, 24:22, 29:25, 11:11, 10:9).
Prieš rungtynes nušvilptas buvo „Rockets“ naujokas Kevinas Durantas, kuriam „Thunder“ gerbėjai dar neatleido už 2016-ųjų persikėlimą į San Fransisko „Golden State Warriors“. Savo ruožtu, veteranas sirgaliams taip pat atsakė švilpimu.
Rungtynės klostėsi pergalingai – skirtumas tarp komandų nė karto neperkopė 12 taškų ribos, o pratęsimą dvitaškiu likus žaisti pustrečios sekundės išplėšė Shai’us Gilgeousas-Alexanderis (104:104).
Papildomoje atkarpoje gelbėtis jau teko svečiams ir jie tai įgyvendino sėkmingai. Likus žaisti 8,8 sekundės Alperenas Šengunas dėjimu lygino rezultatą (115:115), o Tari’us Easonas blokavo Sh.Gilgeouso-Alexanderio metimą. K.Durantas bandė prašyti minutės pertraukėlės, kai „Rockets“ šios jau neturėjo, o tai galėjo virsti technine pražanga ir rungtynių pabaiga, bet teisėjai po mačo teigė šio gesto nepastebėję.
Kamuolys kanadiečio rankose atsidūrė ir antrojo pratęsimo pabaigoje – jis išprovokavo K.Duranto pražangą ir baudų metimais persvėrė rezultatą (125:124). „Rockets“ atsakymui turėjo pustrečios sekundės ir šį baigė netaikliu Jabari Smitho metimu.
Praėjusio sezono ir finalo serijos MVP Sh.Gilgeousas-Alexanderis pateisino savo reputaciją – 47 minutės, 35 taškai (11/17 dvitaškių, 1/9 tritaškių, 10/14 baudų metimų), 5 atkovoti, 2 perimti ir 3 prarasti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai, 2 blokai ir 2 pražangos.
„Thunder“ atsilaikė ir versdamiesi be Jaleno Williamso. „Visų žvaigždžių“ mačo dalyvis sveiksta po liepą atliktos riešo operacijos.
Abi komandos tritaškius metė prastesniu nei 30 procentų taiklumu (13/52, 25 procentai prieš 11/39, 28 procentus), „Thunder“ kovą po krepšiais pralaimėjo 39:51, bet „raketos“ dvigubai dažniau klydo (21:11).
Fantastišką formą nuo Europos čempionato išlaikė A.Šengunas – 49 minutės, 39 taškai (7/16 dvitaškių, 5/8 tritaškių, 10/11 baudų metimų), 11 atkovotų, 2 perimti ir 4 prarasti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai, blokas bei 5 pražangos.
K.Durantas Hjustono ekipoje prisistatė sumesdamas 23 taškus.
„Rockets“ pirmosios sezono pergalės sieks Detroite, „Thunder“ finalo pakartojimui keliauja į Indianą.
„Rockets“: Alperenas Šengunas 39 (11 atk. kam., 7 rez. perd., 5/8 tritaškių, 4 klaidos), Kevinas Durantas 23 (9 atk. kam., 0/4 tritaškių, 4 klaidos), Amenas Thompsonas 18 (5 rez. perd., 0/7 tritaškių, 4 klaidos), Jabari Smithas 16 (5 atk. kam.), Reedas Sheppardas 9 (4 rez. perd., 3/11 metimų).
„Thunder“: Shai’us Gilgeousas-Alexanderis 35 (5 atk. kam., 5 rez. perd., 1/9 tritaškių), Chetas Holmgrenas 28 (7 atk. kam., 11/17 metimų), Ajay’us Mitchellas 16 (3/6 tritaškių), Casonas Wallace’as 14 (7 atk. kam., 5 rez. perd., 4 per. kam., 3/8 tritaškių), Aaronas Wigginsas 10, Alexas Caruso 8, Luguentzas Dortas (6 atk. kam., 5 rez. perd., 0/8 tritaškių) ir Isaiah Hartensteinas (9 atk. kam., 5 rez. perd.) po 6.
