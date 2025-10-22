Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Italų vakaras Čempionų lygoje: „Inter“ įtikinama pergalė, „Napoli“ skaudus pralaimėjimas

2025-10-22 00:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-22 00:09

UEFA Čempionų lygoje skirtingus pasirodymus surengė Italijos klubai.

Francesco Esposito | Scanpix nuotr.

UEFA Čempionų lygoje skirtingus pasirodymus surengė Italijos klubai.

0

Viena iš lygos lyderių Milano „Inter“ komanda ir toliau žengia nepriekaištingai. Jei 4:0 išvykoje nepaliko vilčių „Royale Union Sg“ komandai.

Į belgų vartus įvarčius siuntė Denzelis Dumfriesas, Lautaro Martinezas, baudinį realizavęs Hakanas Calhanoglu ir Francesco Espisto.

Visiškai kitaip susiklostė „Napoli“ kelionė į Nyderlandus. Ten jie net 2:6 nepasipriešino PSV klubui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo varžovų „Napoli“ atsiliko dar pirmajame kėlinyje, o situaciją dar labiau komplikavo Lorenzo Luccos raudona kortelė, po kurios krito dar trys įvarčiai. Dukart pasižymėjo Dennisas Manas, po kartą Ismaelis Saibari, Ricardo Pepi ir Couhaibas Driouchas, o Alessandro Buongiorno kamuolį pasiuntė į savus vartus.

„Napoli“ neišgelbėjo Scotto McTominay dublis, kai antrasis jo įvartis buvo pelnytas žaidžiant mažumoje.

„Inter“ savo kraityje po trijų turų turi 9 taškus, o „Napoli“ žengia su 3.

