„Manchester City“ įveikė „Villarreal“ ir stiprina pozicijas Čempionų lygoje

Pepo Guardiolos vadovaujama komanda išvykoje 2:0 palaužė „Villarreal“ atstovus.
17-ąją minutę įvarčių sąskaitą rungtynėse atidarė Erlingas Haalandas. Norvegas puikiai įkirto baudos aikštelėje ir galingu smūgiu vienu prisilietimu pataikė kamuolį į vartus.
Kėlinio pabaigoje Savinho puikiai pakėlė kamuolį, o Bernardo Silva galva jį nukreipė į vartus.
Po pertraukos abi komandos turėjo savo progų, bet rezultatas nepakito.
„Manchester City“ po trijų turų yra surinkusi 7 taškus ir šiuo metu žengia tarp penkių geriausių lygos komandų. Tuo tarpu „Villarreal“ kraityje vis dar vos vienas taškas.
