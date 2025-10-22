Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„Manchester City“ įveikė „Villarreal“ ir stiprina pozicijas Čempionų lygoje

2025-10-22 00:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-22 00:02

„Manchester City“ komanda sugrįžo į pergalių kelią Čempionų lygoje.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„Manchester City“ komanda sugrįžo į pergalių kelią Čempionų lygoje.

REKLAMA
0

Pepo Guardiolos vadovaujama komanda išvykoje 2:0 palaužė „Villarreal“ atstovus.

17-ąją minutę įvarčių sąskaitą rungtynėse atidarė Erlingas Haalandas. Norvegas puikiai įkirto baudos aikštelėje ir galingu smūgiu vienu prisilietimu pataikė kamuolį į vartus.

Kėlinio pabaigoje Savinho puikiai pakėlė kamuolį, o Bernardo Silva galva jį nukreipė į vartus.

Po pertraukos abi komandos turėjo savo progų, bet rezultatas nepakito.

„Manchester City“ po trijų turų yra surinkusi 7 taškus ir šiuo metu žengia tarp penkių geriausių lygos komandų. Tuo tarpu „Villarreal“ kraityje vis dar vos vienas taškas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų