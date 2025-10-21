Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Čempionų lygoje: PSG įvarčių lietus ir triuškinama pergalė prieš „Bayer“

2025-10-21 23:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-21 23:56

UEFA Čempionų lygoje toliau sėkmingai žygiuoja praėjusio sezono nugalėtojai.

Desire Doue | Scanpix nuotr.

UEFA Čempionų lygoje toliau sėkmingai žygiuoja praėjusio sezono nugalėtojai.

0

Paryžiaus „Saint-Germain“ klubas išvykoje 7:2 sutriuškino Lėverkuzeno „Bayer“.

Įvarčių fiesta prasidėjo dar 7-ąją minutę. PSG įžaistas kampinis baigėsi artimu Williano Pacho smūgiu galva į varžovų vartus.

Visgi, vėliau Prancūzijos atstovai suteikė galimybę „Bayer“ išlyginti rezultatą. Visgi, Alejandro Grimaldo nesugebėjo realizuoti 11 m. baudinio.

Netrukus komandos apsikeitė raudonomis kortelėmis. Pirmasis savo komandą mažumoje paliko Robertas Andrichas, o PSG gretose Ilya Zabarnyi ne tik gavo raudoną kortelę, bet ir suteikė oponentams dar vieną progą baudiniui. Šį kartą iniciatyvos jau ėmėsi Aleixas Garcia, kuris buvo tikslus.

Kėlinio pabaigoje PSG tiesiog dominavo ir pelnė tris greitus įvarčius. Greitais išpuoliais varžovais baudė Desire Doue, kuris pelnė greitą dublį, bei pakartotinę progą smūgiui gavęs Kvicha Kvaratskhelia.

Po pertraukos PSG vieną prieš vartininką išvedė Nuno Mendesą, kuris irgi savosios progos nepraleido.

„Bayer“ atsakė fantastišku Aleixo Garcios smūgiu iš toli, bet Paryžiaus atstovai turėjo dar vieną atsaką. Savo įvartį pelnė po traumos grįžęs Ousmane`as Dembele, kuriam pasižymėti prireikė vos trijų minučių.

Net ir tai nebuvo įvykių pabaiga. Jau paskutinę pagrindinio laiko minutę savo įvartį pelnė Vitinha.

PSG išlaikė nepriekaištingą sezono startą ir toliau pirmauja Čempionų lygos grupių etape.

