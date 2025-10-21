„Barcelona“ triuškino „Olympiacos“, Ferminas Lopezas pasižymėjo „hat-tricku“

Ispanijos atstovai namuose 6:1 sumindė „Olympiacos“ atstovus.
Dvikovos pradžioje savo komandą į priekį išvedė Ferminas Lopezas. „Barcelona“ atstovas iš pradžių įveikė varžovą ir atidavė kamuolį Lamine`ui Yamaliui, o kai šį sustabdė vartininkas, pirmasis suspėjo prie atšokusio kamuolio ir pasiuntė jį į vartus.
Antroje kėlinio pusėje F. Lopezas padvigubino pranašumą. Po varžovų aikštės pusėje perimto kamuolio jis atsidūrė atakos smaigalyje ir suklaidinęs gynėją smūgiavo tiksliai.
Po pertraukos savo gerą atkarpą turėjo „Olympiacos“. Nors pirmojo jų įvarčio teisėjas neįskaitė, vėliau jis skyrė 11 m. baudinį, kurį realizavo Ayoubas El Kaabi.
Visgi, netrukus graikai patys apsisunkino sau situaciją, kai Santiago Hezze gavo raudoną kortelę, o po dešimties minučių į jų vartus buvo skirtas 11 m. baudinys. L. Yamalis pasekė oponento pavyzdžiu ir padidino „Barcelona“ persvarą.
Vėliau žaisdami daugumoje katalonai smaginosi toliau. Marcusas Rashfordas smūgiais į artimąjį kampą pelnė du įvarčius, o šūviu vienu lietimu pasižymėjęs F. Lopezas pelnė „hat-tricką“.
Po pergalės „Barcelona“ sąskaitoje yra 6 taškai.
