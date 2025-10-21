Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„Arsenal“ buvo priversta atsiprašyti Madrido „Atletico“ dėl techninio gedimo prieš Čempionų lygos rungtynes

2025-10-21 21:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-21 21:00

„Arsenal“ klubas oficialiai atsiprašė Madrido „Atletico“ po neįprasto incidento „Emirates“ stadione, kur svečiai iš Ispanijos prieš UEFA Čempionų lygos rungtynes liko be karšto vandens. Dėl gedimo dušo patalpose Diego Simeonės auklėtiniams teko nutraukti treniruotę ir grįžti į viešbutį nusiprausti, o įvykis sukėlė realų diplomatinį nemalonumą tarp klubų.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„Arsenal“ klubas oficialiai atsiprašė Madrido „Atletico“ po neįprasto incidento „Emirates“ stadione, kur svečiai iš Ispanijos prieš UEFA Čempionų lygos rungtynes liko be karšto vandens. Dėl gedimo dušo patalpose Diego Simeonės auklėtiniams teko nutraukti treniruotę ir grįžti į viešbutį nusiprausti, o įvykis sukėlė realų diplomatinį nemalonumą tarp klubų.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Atletico“ delegacija pirmieji pranešė apie problemą „Arsenal“ personalui apie 18:45 val. vietos laiku, kai rūbinėje tekėjo šaltas vanduo. Gedimas paveikė ir šeimininkų rūbinę, tačiau iki 19:25 val. vandens tiekimas buvo atkurtas. Visgi tuo metu ispanai jau buvo palikę stadioną ir išvykę atgal į viešbutį. Pasak „Marca“, žaidėjai jautėsi nusivylę ir sutrikę, kad moderniame stadione, dalyvaujant aukščiausio lygio turnyre, trūksta tokio elementaraus dalyko kaip karštas vanduo.

REKLAMA
REKLAMA

Situacija sulaukė plataus atgarsio žiniasklaidoje – „Atletico“ oficialiai kreipėsi į UEFA, pateikdami skundą dėl „netinkamų sąlygų svečiams prieš rungtynes“. UEFA atstovai patvirtino, jog gavo pranešimą ir vertina, ar buvo pažeisti 49. straipsnio nuostatai, kuriuose nurodyta, kad prieš rungtynes komandos turi turėti „tinkamas higienos sąlygas“.

REKLAMA

„Arsenal“ viešai išplatino atsiprašymą ir pateikė paaiškinimą, jog incidentas įvyko dėl techninės netikėtai sugedusios katilinės klaidos.

„Apgailestaujame dėl patirto nepatogumo. Užtikriname, kad problema greitai buvo identifikuota ir išspręsta,“ – rašoma klubo pranešime. . Nepaisant nemalonios situacijos, Mikelis Arteta prieš rungtynes pagyrė kolegą D. Simeonę.

„Simeonės komandos visada demonstruoja neįtikėtiną discipliną. Jį gerbiu kaip trenerį, kuris sugeba tiek metų išlaikyti klubo identitetą.“

Dvikova tarp „Arsenal“ ir „Atletico“ startuos 22:00 val.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų