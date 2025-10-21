„Arsenal“ buvo priversta atsiprašyti Madrido „Atletico“ dėl techninio gedimo prieš Čempionų lygos rungtynes

„Atletico“ delegacija pirmieji pranešė apie problemą „Arsenal“ personalui apie 18:45 val. vietos laiku, kai rūbinėje tekėjo šaltas vanduo. Gedimas paveikė ir šeimininkų rūbinę, tačiau iki 19:25 val. vandens tiekimas buvo atkurtas. Visgi tuo metu ispanai jau buvo palikę stadioną ir išvykę atgal į viešbutį. Pasak „Marca“, žaidėjai jautėsi nusivylę ir sutrikę, kad moderniame stadione, dalyvaujant aukščiausio lygio turnyre, trūksta tokio elementaraus dalyko kaip karštas vanduo.
Situacija sulaukė plataus atgarsio žiniasklaidoje – „Atletico“ oficialiai kreipėsi į UEFA, pateikdami skundą dėl „netinkamų sąlygų svečiams prieš rungtynes“. UEFA atstovai patvirtino, jog gavo pranešimą ir vertina, ar buvo pažeisti 49. straipsnio nuostatai, kuriuose nurodyta, kad prieš rungtynes komandos turi turėti „tinkamas higienos sąlygas“.
„Arsenal“ viešai išplatino atsiprašymą ir pateikė paaiškinimą, jog incidentas įvyko dėl techninės netikėtai sugedusios katilinės klaidos.
„Apgailestaujame dėl patirto nepatogumo. Užtikriname, kad problema greitai buvo identifikuota ir išspręsta,“ – rašoma klubo pranešime. . Nepaisant nemalonios situacijos, Mikelis Arteta prieš rungtynes pagyrė kolegą D. Simeonę.
„Simeonės komandos visada demonstruoja neįtikėtiną discipliną. Jį gerbiu kaip trenerį, kuris sugeba tiek metų išlaikyti klubo identitetą.“
Dvikova tarp „Arsenal“ ir „Atletico“ startuos 22:00 val.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!